Военная спецоперация на Украине 19 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года.

Остановка работы Запорожской АЭС грозит Украине энергетическим кризисом, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, АЭС работает на 17-20 % от полной мощности. Кроме того, Запорожская АЭС не только покрывает текущие энергетические запросы Украины, но и зарабатывает для Киева деньги, вырабатывая электроэнергию на экспорт.

Главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что системы ПВО сработали в Керчи. При этом он отметил, что опасности для полуострова и Крымского моста нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев начнет переговоры с Москвой об урегулировании украинского конфликта. По словам Зеленского, процесс переговоров может быть запущен только после вывода российских войск с территорий, которые находятся у них под контролем.

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Горловку. В результате ударов погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения, также поступили сообщения о ранении нескольких взрослых. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.