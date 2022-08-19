Герои спецоперации «Z»: рядовой Грязнов вышел из-за станка и встал к артиллерийской буссоли

Рядовой ЛНР Валерий Грязнов.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ВСКРЫЛ ПОЗИЦИИ БОЕВИКОВ С ВОЗДУХА

Капитан Минобороны России Александр Самохин

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед начальником расчет БПЛА капитаном Александром Самочинным была поставлена задача по вскрытию замаскированных позиций украинских националистов, удерживающих под своим контролем один из населенных пунктов. Расчет выполнял задачи в условиях систематического обстрела противником территории, оставленной им в ходе отступления. В ходе выполнения задачи Александр выявил замаскированные позиции националистов и оперативно передал их на командный пункт. В результате своевременно переданных Александром данных все обнаруженные вражеские цели были подавлены.

Противник, лишенный минометной поддержки, не смог удержать занимаемых позиций и по итогам боестолкновений с российскими подразделениями оставил населенный пункт. В ходе боев позиции расчета капитана Самохина подверглись минометному обстрелу со стороны ожесточенно обороняющихся боевиков. Александр получил тяжелое ранение руки в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда. Высокий профессионализм капитана Александра Самохина и его подчиненных способствовали стремительному освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов».

ЛИШИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ АРТПОДДЕРЖКИ

Старший сержант Минобороны России Сергей Клименков

Фото: Министерство обороны РФ

«Заместитель командира взвода старший сержант Сергей Клименков, действуя в составе минометной батареи, выполнял задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. Ведя бой с вооруженными радикалами, сержант Клименков, в условиях ведения противником массированного артиллерийского огня, на основании полученных от командования координат, наносил прицельные удары по объектам противника. Благодаря профессионализму и отваге Сергея Клименкова, в ходе боя было уничтожено 2 артиллерийских орудия с расчетами. Лишенные артиллерийской поддержки националисты, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступили».

ОТ СТАНКА К АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БУССОЛИ

Рядовой ЛНР Валерий Грязнов

До начала специальной военной операции заряжающий орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Валерий Грязнов работал на одном из заводов в Луганске. В Народную милицию Луганской Народной Республики пришел по мобилизации. Говорит, что вместе с ним в сегодня служат шахтеры, заводчане, металлурги - рабочие люди, которые всего за несколько недель освоили военные специальности и уже успешно громят врага.

Сам Валерий служит наводчиком буксируемой гаубицы. За свою недолгую военную биографию принимал участие в освобождении нескольких населенных пунктов ЛНР. Но особо памятны ему бои за Лисичанск, где его батарея уничтожила до десяти единиц техники ВСУ. Валерий Грязнов рассказывает о том, что артиллеристы на позициях работают слаженно, постоянно координируя свои действия с наступающими союзными силами, что обеспечивает общий успех».