Медведь наелся галлюциногенного меда и пожалел

В Турции мишка объелся "неправильного" меда... Фото: YouTube

Если пчела собирает пыльцу с рододендрона, такой мед нельзя предлагать детям на завтрак. В нем содержится природный нейротоксин. Галлюцинации, эйфория, а потом ступор, ломота и жуткая рвота. Но медведица в Турции этого не знала.

Провинция Дюздже, три часа от Стамбула на быстрой машине. Древние места, древние традиции. Фермеры потихоньку производят мед – тот самый, с рододендронов. В народе говорят, что это лекарство. Туристам втирают, что это такой местный специалитет. Только никому ни слова! И по чуть-чуть. В общем, дурной мед у фермеров есть.

И на его запасы наткнулась медведица. Турецкие СМИ тщательно обходят вопрос, как именно, чтобы не палить производителя. Пробралась в дом? Запустила лапу в улей? Люди увидели только результат. Зверь сидел в кузове фермерского пикапа и пялился в пространство перед собой.

Тут же вызвали ветеринаров, и, как заявило министерство сельского хозяйства, хотя у медведицы жуткое похмелье, с ней все в порядке. Из нее решили сделать интернет-звезду, и дали имя Балкиз (Милашка). Видео, само собой, набрало миллионы просмотров.

В этих местах всегда гнали неправильный мед. И впервые он упоминается у греческого историка Ксенофонта в V веке до новой эры. Греки в очередной раз победили персов и возвращались домой. Грабанули ульи, полакомились медом, и тут же поняли – зря. Ломало их всю ночь, но наутро встали, как стеклышки. Еще и придумали, что персы им яд подсунули. А нечего было мародерствовать. Во II веке персы действительно подмешали бешеный мед римским легионерам. Пьяные, они не смогли драться, и бесславно драпали (кто мог).

Неправильный мед – самый дорогой в мире. Производить его невероятно сложно. Килограмм стоит в Турции почти триста долларов, в Европе больше. Нужные виды рододендрона растут только тут и в Гималаях. В деле особый вид пчел – они огромные, и невосприимчивы к яду. Говорят, продукт собирают по граммам. Что интересно, в микродозах он, кажется, в самом деле полезен при диабете и артрите, говорится в статье 2018 года в журнале RSC Advances. Впрочем, обычный мед тоже полезен, так что не надо прикрывать медициной банальное желание словить кайф.