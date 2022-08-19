«Ему выдают на съемки бутылку коньяка, и он еле ноги волочит»: Бывшая жена Гордона считает, что окружение спаивает его

Екатерина Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном с 2000 по 2006 год. Фото: EAST NEWS

Екатерина Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном с 2000 по 2006 годы. Он подарил начинающей журналистке не только звучную фамилию, но и известность. Неудивительно, что, даже разведясь с ним много лет назад, Екатерина то и дело вспоминает годы, проведенные в этом браке. Владелица адвокатской компании не раз заявляла, что причиной развода стал алкоголизм бывшего мужа. Блондинка позволяет себе жестко критиковать экс-супруга и считает, что окружение Александра губит и спаивает его. В итоге он вынужден вести на телевидении проекты, недостойные его блестящего ума. Когда-то Гордон снимался в интеллектуальных программах, а теперь его можно увидеть только в скандальных ток-шоу.

- У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой. В остальном, считаю, что это суперский, яркий, классный, очень талантливый человек, который незаслуженно ведет сейчас всякое дерьмо, - заявила Екатерина в шоу на YouTube-канале Дианы Кади.

Блондинка переживает за судьбу бывшего мужа и отмечает, что из-за тяги к спиртному он состарился раньше времени. Гордону 58 лет, но, по мнению Екатерины, он выглядит старше.

- Мне хотелось сказать: «Саша! Какого черта?» Он же красавец, крутой. Мне неприятно видеть рядом с ним команду, которая рада, что он чью-то пятку целует в кадре. Делают из очень талантливого и образованного человека клоуна. Ругаюсь с теми, кто ему бутылку коньяка на съемки выдает и к третьей передаче он еле-еле ноги волочит, - эмоционально высказалась Екатерина.

Недавно Александр Гордон удивил общественность новой свадьбой: телеведущий женился в пятый раз. Очередной избранницей телемэтра стала 20-летняя студентка София Каландадзе.

Екатерина ждет ребенка от своего супруга, бизнесмена Виктора Хархалиса. Фото: соцсети.

Екатерина Гордон сейчас тоже счастлива в новом браке. Юристка ждет ребенка от своего супруга, бизнесмена Виктора Хархалиса. Его компания занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Услугами бизнесмена пользуются, например, коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума. Пара поженилась в январе этого года. Екатерина упоминала, что они вместе уже шесть лет.