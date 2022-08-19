«Смотреть больно»: Поклонники раскритиковали фигуру Полины Гагариной в бикини

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то Полина Гагарина была очаровательной пышечкой с женственными формами. Певица признавалась, что в тот период она с трудом смотрела на себя в зеркало. Полина твердо решила похудеть, и преуспела в этом. Даже слишком. По крайней мере поклонники, увидевшие новую фотографию артистки в бикини, оценили ее критически: «Смотреть больно».

Полина сейчас отдыхает в Турции. Исполнительница снялась у бассейна, продемонстрировав модный вязаный купальник и стройную фигуру. Но подписчикам звезды ее фото не понравилось. Фолловеры раскритиковали чрезмерную худобу Полины. «Мне кажется, что вам надо остановиться худеть», «Полина, вам можно живот не втягивать», «Красавица! Но нужно немножко поправиться, Полина», «В голове фраза "смотреть больно", но очень красиво», «Без слез не взглянешь», - написали поклонники в комментариях.

Певица снялась у бассейна, продемонстрировав модный вязаный купальник и стройную фигуру. Фото: соцсети.

Некоторые отметили, что раньше Полину фотографировал бывший муж – профессиональный фотограф Дмитрий Исхаков. Ее фото в соцсетях выглядели идеально. Сейчас же снимки звезды делает явно неумелый фотограф, который показывает ее фигуру в невыгодном свете.

Подписчики подозревают, что Гагарину фотографирует ее новый мужчина. Известно, что Полина встречается с 49-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Чиняев и Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара не афиширует свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике. По слухам, именно Чиняев стал причиной развода звезды с Дмитрием Исхаковым. В браке с фотографом артистка прожила шесть лет, с 2014 по 2020 годы.

Гагарина воспитывает двоих детей: 5-летнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова и 14-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной Чиняев сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.