«Высохла совсем»: Поклонники увидели Ходченкову в бикини и пожалели ее

Светлана Ходченкова. Фото: соцсети.

Светлана Ходченкова – преданная фанатка спорта. 39-летняя актриса тренируется почти ежедневно, и даже в отпуске посвящает свободное время активным видам отдыха. В Сочи Светлана решила заняться сап-фитнесом с индивидуальным тренером. Такие нагрузки по силам только людям, в жизни которых спорт занимает важное место. Фотографиями и видеороликами процесса актриса поделилась в соцсетях.

- Русалки на фитнесе. 1200 метров от берега и никого, кроме нас, - похвасталась Ходченкова.

Актриса нарядилась в крошечный топ и короткие шортики, не скрывавшие ее стройную фигуру. Впрочем, не все подписчики звезды остались довольны ее внешним видом. Многие считают, что Светлана слишком истязает себя диетами и спортом. Поклонники умоляют ее остановиться и говорят, что дальше будет только хуже. Уже сейчас ноги актрисы выглядят как две тонких палочки. От ее чувственных форм, которые когда-то прославил режиссер Станислав Говорухин в фильме «Благословите женщину», не осталось и следа.

В Сочи Светлана решила заняться сап-фитнесом с индивидуальным тренером. Фото: кадр видео.

Ходченкова тренируется в спортзале не менее трех раз в неделю. Кроме того, актриса увлекается танцами на пилоне – а акробатические трюки на шесте требуют немало усилий. Танцы на пилоне Светлана освоила несколько лет назад для роли, когда снималась в фильме «Воин». После премьеры картины в 2015 году актриса не оставила пол дэнс: акробатические упражнения на шесте увлекли ее настолько, что она продолжает тренироваться до сих пор. Пол дэнс требует невероятной физической подготовки. В одном из интервью Ходченкова рассказывала, что на первых занятиях она стирала руки в кровь.

Актриса нарядилась в крошечный топ и короткие шортики, не скрывавшие ее стройную фигуру. Фото: соцсети.

- Танцы на пилоне — это ужасно тяжело физически. Невероятно сильные руки надо иметь! – призналась актриса. - Пришла, помню, с настроением: «Где наша не пропадала». Волновалась в основном по поводу степени одетости-раздетости впоследствии в кадре. И в первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Поначалу болело все. Но руки — вообще что-то страшное. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо... Приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.