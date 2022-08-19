Власти Китая объявили о введении частичного запрета на аборты

Национальная комиссия здравоохранения КНР ищет способы исправить демографическую ситуацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, властям Китая удалось добиться своего: в последние десятилетия они так сильно сдерживали рождаемость в стране, что сейчас она находится на непозволительно низком уровне. Теперь Национальная комиссия здравоохранения КНР ищет способы исправить демографическую ситуацию.

Согласно статистике, в прошлом году увидели свет 10,6 миллиона маленьких китайцев. Это на 11,5% меньше, чем в пандемийном 2020 году. По итогам года эксперты ожидают увидеть цифру, не превышающую 10 миллионов детей.

Мало того, что гражданки Китая не хотят рожать, улучшение качества жизни привело к тому, что китайцы как нация начали быстро стареть.

Теперь власти страны ломают голову. В частности, отныне прерывание беременности в Китае будет проводиться только по медицинским показателям. Помимо этого, правительство обещает расширить соцпакеты для матерей, а также облегчить доступ женщин к лечению бесплодия.

До сегодняшнего дня Китай оставался лидеров по количеству абортов в мире. Так, если на Земле в среднем 61% нежелательных беременностей заканчиваются обращением к медикам, в КНР этот показатель равен 78%, а в период 2015-2019 годов по разным оценкам в стане проводилось от 9,5 миллиона до 17,7 миллиона абортов ежегодно.

Если ситуация не изменится, то в 2025 году население Китая начнет медленно сокращаться.