Россия ударила по режиму Зеленского самым эффективным оружием

В Сети появился ролик о полной готовности к сдаче и заселению первых новых многоэтажных домов в Мариуполе. Фото: Кадр видео

Россия нанесла мощнейший удар по нынешней Украине. Нет, не ищите в сводках Минобороны сведения о ракетных ударах по Банковой или по штаб-квартире СБУ и ГУР. Хотя после вчерашнего "засеивания" городского поселения в Белгородской области "лепестками" многие в нашей стране, как минимум, не возражали бы против этого. Но удар был и оказался гораздо более серьезным.

В Сети появился ролик о полной готовности к сдаче и заселению двух первых новых многоэтажных домов в Мариуполе. Чистые просторные светлые комнаты, уютные подъезды, застекленные балконы – все это являет разительный контраст с тем, что ожидает находящихся сейчас на Украине перемещенных лиц. Каких-то пара месяцев прошла с небольшим с момента начала строительства, а первые красавцы готовы принять своих жителей. А на очереди и следующие здания. И не только жилые, но и школа с поликлиникой и т.д.

А в это время на Украине… Да на Украине, собственно говоря, ничего в этом отношении не происходит. Верховная рада принимает важнейшие решения о переименованиях, президент рассматривает петиции о сносе памятников об общей с Россией историей и о легализации проституции и порнографии (насущная же проблематика), а правительство судорожно ищет деньги по закромам, интригует и занимается углублением декоммунизации и дерусификации.

Несколько месяцев назад в Раду подали законопроект по компенсациям за утраченное жилье. Лежит себе спокойно до сих пор, отдыхает. А на освобожденных территориях уже идут выплаты по этой статье. Да. Хотелось бы больших сумм и больше порядка, но процесс запущен. А на Украине пока даже не приняли методику оценки повреждений. Она вроде как есть в профессиональном сообществе и даже насчитывает больше 200 страниц, но там полно поправок, а главное – она не принята. Даже те, кто имеет средства на ремонт или восстановление своего жилья, сейчас с этим не спешат, потому что прекрасно знают, как государство кидает своих граждан – сейчас сделаешь, а потом от правительства денег и не дождешься даже после дождичка в четверг.

Более того, вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук все последнее время буквально верещит про то, что украинцы должны перебираться на контролируемую Киевом территорию с освобожденных земель, чтобы не замерзнуть и не умереть от голода зимой. Какая трогательная заботливость от тех, кто изо дня в день стреляет по мирным и объектам гражданской инфраструктуры.

Но даже если отбросить в сторону лирику, то что может предложить Украины потенциальным новым перемещенным лицам? Государство сейчас выдает им по 2 тысячи гривен, хотя раньше обещали от 100 тысяч до 200 тысяч только подъемных. Естественно, никто никому ничего не заплатил. У Киева просто нет и не будет таких денег от слова никогда. Даже для нынешних пособий в 2 тысячи заметно обесценившихся гривен денег нет, потому что из расчета в 6.5 млн вынужденных внутриукраинских беженцев это требует не менее 13 млрд. гривен ежемесячно.

Были озвучены Киевом и обещания выдачи нового жилья вместо старого. Но тут даже петух не топтал и конь не валялся. Было предложение демонстративно выдать самым заслуженным таким переселенцам хотя бы порядка сотни квартир на всю Украину, но и этот проект забуксовал на стадии озвучивания "хотелок". Единственное, что сейчас обещают этой категории украинцев, так это вагончики-контейнеры, переделанные под жилье. Насколько уютно и тепло в них будет зимой, тот еще вопрос. Да и их тоже пока только обещают. Да и даже, если предоставят такие вагончики, то мало кто согласится в них переселяться. Потому что все прекрасно помнят еще с советских времен народную мудрость, что нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более, что по всем бумажкам и отчетам эта категория людей будет проходить, как "обеспеченные жильем".

А на этом фоне в Мариуполе готовы к заселению два новых многоквартирных красавца-дома. Большего удара по нынешней украинской власти трудно представить. От такого Киеву отправиться гораздо труднее, чем от чего-либо другого.

И, кстати, для перенастройки мозгов даже один такой дом гораздо эффективнее, чем сотня пропагандистов, из себя выходящих на федеральных телеканалах и в сети. Но это я так, к слову.