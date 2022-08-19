«Единая Россия» обеспечила общественный контроль при строительстве образовательных объектов в Мордовии

Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры предусмотрены народной программой «Единой России» и стали ответом на обращения граждан в ходе избирательной кампании в Госдуму, отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова по итогам «партийного десанта» в Мордовии. Политик посетила школу №39, которая одной из первых попала в программу кампремонта, реализуемую «Единой Россией» и Минпросвещения, а также новый детский сад на 250 мест.

«Мы настаиваем на том, чтобы родители, дети и педагоги на всех этапах принимали самое активное участие в ремонте школ, строительстве детсадов. Сегодня мы увидели это в школе №39. Она полностью отремонтирована, заменены все коммунальные сети, окна, двери. Приведены в порядок кровля и фасад», — сообщила Дарья Лантратова.

Детский сад, в котором также побывал «партийный десант», тоже отвечает самым современным требованиям.

«Есть кабинет логопеда, психолога, компьютерные классы. Место для проведения различных развивающих, спортивных, творческих занятий, работы театральной студии и многое другое», — отметила замсекретаря Генсовета партии.

При этом оборудование и оснащение, которыми будут наполнены школа и детсад, в основном российского производства.

Дарья Лантратова заверила, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, всё, что было включено в народную программу партии, будет исполнено.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.