Как обустроить квартиру недорого

Фото: Shutterstock

Каждый новосел мечтает о доме, в котором все соответствует его представлениям о комфорте. К сожалению, семейный бюджет часто заставляет думать об экономии. Иногда, когда дело касается съемной квартиры, тратить много денег на обстановку и вовсе нет смысла. Каковы бы ни были причины ограниченных финансовых возможностей, создать в доме уютный интерьер можно даже без больших капиталовложений. Главное — подойти к процессу творчески.

Попробовать минимализм

Фото: Shutterstock

Выбрав минималистичный дизайн, можно серьезно снизить расходы на покупку мебели. Этот стиль подразумевает эффективное планирование пространства, что имеет значение для обитателей небольшой квартиры. Для такого дизайна характерно как можно меньше громоздких предметов обстановки. Многофункциональная мебель легко решает эту задачу. На дорогой декор тоже тратиться не придется, ведь в лаконичном интерьере его нужно совсем мало.

Интересным направлением является японский минимализм. Здесь активно применяют ширмы, соломенные циновки, жалюзи из ткани или дерева, зеркала. Шкафы, столешницы и стеллажи, сделанные из стекла, визуально расширяют пространство помещений. Зонирование обеспечивают разные виды подсветки. Из декоративных элементов уместной будет японская керамика в умеренном количестве.

Дорогие обои не роскошь, если использовать их экономно

Фото: Shutterstock

Дизайнерские обои, выбранные со вкусом, смотрятся органично и дорого. Если цена кажется чрезмерной, можно расходовать меньше материала. Достаточно оклеить обоями одну стену комнаты. Такое решение позволит сделать акцент на этой зоне. Оставшиеся стены можно покрасить.

Качественные обои и другие строительные материалы можно заказать в интернет-магазине Аксон. Каталог компании содержит множество товаров, без которых не обойтись в домашнем хозяйстве. Клиентам часто дарят скидки по акциям и промокодам Аксон.

Необязательно класть плитку на стены санузла

Фото: Shutterstock

Многие привыкли к тому, что стены в туалете и ванной обязательно облицованы кафелем или другой плиткой. Представители старших поколений помнят, как непритязательно выглядели окрашенные в зеленый цвет поверхности в санузлах советских квартир. Такой дизайн даже ассоциировался с бедностью. Современные краски смотрятся куда ярче и точно не вызовут гнетущего впечатления.

Полностью отказываться от плитки непрактично. Кафельные или стеклянные фартуки вокруг раковины и ванны необходимы. Но остальное пространство стен можно покрыть акриловой краской на водной основе. Она создает устойчивое паропроницаемое покрытие, на котором не образуется конденсат и грибок. Для ванной традиционно выбирают краску светлых оттенков. Перед нанесением нужно тщательно оштукатурить поверхности. Также стоит установить подвесной потолок, чтобы защититься от потопа сверху.

Многофункциональная мебель — удобно и бюджетно

Покупка многофункциональной мебели — это рациональное решение. Например, купить диван-кровать дешевле, чем пару этих предметов обстановки по отдельности. Кроме финансовой составляющей, есть еще одно преимущество. Шкаф-кровать, комод-стол, стол-трансформер, кресло-стол, поднос-табурет занимают меньше места по сравнению с классикой. Когда пространства не так много, этот момент нельзя не учитывать.

Найти нужные для дома вещи можно в популярном интернет-магазине «Много Мебели». Компания реализует свою продукцию, поэтому клиенты не платят лишнего за услуги посредников. «Много Мебели» регулярно проводит распродажи. Получать скидки и бесплатные промокоды Много Мебели можно и за участие в акциях.

Фабричная мебель дешевле заказной

Фото: Shutterstock

Мебель, сделанная по индивидуальному заказу, — это демонстрация статуса. Но не каждый семейный бюджет потянет такие расходы. Цены на фабричные шкафы, диваны и столы намного ниже, особенно в магазинах производителей. С размерами и дизайном проблем не возникнет. Сегодня можно заказать любую модель из множества коллекций российских и зарубежных брендов. Цены станут еще ниже, если использовать акционные предложения.

Комплект мебели — рациональный выбор

Готовый комплект мебели для гостиной, спальни или кухни дает возможность без хлопот получить обстановку, выполненную в едином стиле. Гарнитур стоит меньше, чем покупка тех же предметов по отдельности. Например, для детской точно нужен шкаф, кровать, тумбочка и стол. Практичнее сразу заказать все в одном комплекте. Интересных предложений на рынке много.

Не стоит покупать все сразу

Если возможности бюджета ограничены, нужно определить приоритеты. Есть вещи, без которых точно будет некомфортно, — это кровать, шкаф, стулья и стол. Все остальное можно докупать по мере появления средств. Даже от телевизора на первых порах можно отказаться, когда есть ноутбук или стационарный компьютер.

Если с деньгами проблем нет, тоже лучше не спешить. Иногда случается так, что предметы, купленные «за компанию» или ради скидки, оказываются настоящей обузой. Какой-нибудь дорогой пуф может годами служить табуреткой из-за того, что о его применении изначально не задумались.

Дорогие шторы не нужны

Фото: Shutterstock

Шикарные тяжелые шторы — удовольствие дорогое, тогда как потребность в них минимальна. Да и уход требует больше усилий. Жалюзи в этом отношении намного практичнее. Кроме защиты от яркого света, они могут помешать злоумышленникам, если квартира находится на нижних этажах. Легкие занавески тоже подойдут при условии, что они достаточно плотные и темные, чтобы нейтрализовать солнечные лучи.

На сайте сети гипермаркетов Hoff есть шторы, карнизы и другие полезные в домашнем хозяйстве товары: от аксессуаров до крупногабаритной мебели. В интернет-магазине постоянно проходят распродажи. Еще здесь с дисконтом продают товары, уцененные из-за размещения на витрине или незначительных дефектов упаковки. Ссылки на акции и бесплатные промокоды Hoff доступны всегда.

Светодиодное освещение экономичнее традиционного

Установка светильников на светодиодах дает серьезную экономию при оплате счетов за электричество. По сравнению с традиционными лампами накаливания они расходуют куда меньше электроэнергии. При этом срок службы светодиодных лампочек в десятки раз больше. Они устойчивы к скачкам напряжения в сети и резким перепадам температур, высокопрочны. Доступен любой цвет в диапазоне от холодного белого до теплого желтого.

Светодиодное освещение безопаснее для человека и окружающей среды. Утилизация таких ламп не станет проблемой, так как внутри нет ртути и тяжелых металлов. Они не излучают ультрафиолет, вредный для глаз и кожи. Цены на светодиодные люстры, светильники и лампочки выше, но такая инвестиция окупается быстро и многократно.

Цветы вместо дорогого декора

Декором может служить что угодно: от дешевых аксессуаров до настоящих предметов роскоши. Последний вариант вряд ли доступен, если хочешь облагородить квартиру недорого. Адекватной заменой декоративным безделушкам станут комнатные цветы. В элегантных горшках и вазах, доступных за символические деньги, они будут симпатично смотреться на подоконниках и полках.

Живые растения — это не только красиво, но и полезно для микроклимата. Но важно правильно за ними ухаживать. Комнатные цветы можно сочетать с искусственными. Последние продают в магазинах, но ничто не мешает изготовить их самостоятельно. Для работы нужна лишь специальная бумага, ножницы, клей и проволока. Композиция из искусственных цветов украсит стену и/или прикроет заметные дефекты поверхности.

Экономия на отделке

Стиль лофт можно увидеть в интерьерах многих торговых и развлекательных заведений. Кирпичная кладка, бетонные стены и полы, ящики в качестве стульев, неприкрытые коммуникации — многим нравится такая брутальность. А еще это экономия на материалах при ремонте. Людям, заселяющимся в новостройку, точно не помешает рассмотреть этот вариант, если купленная квартира еще без отделки.

Конечно, нельзя просто оставить все в начальном виде. В любом случае придется укладывать пол и хотя бы частично отделывать стены с потолками. Для обработки поверхностей можно использовать имитацию кирпичной кладки или бетонных покрытий. Стоят они не так дорого, а если оставлять большие открытые участки, материала потребуется намного меньше. Создание пространства в стиле лофт не самая простая задача для новичка, поэтому перед запуском ремонта нужно все тщательно взвесить.

Встроенные шкафы: дешевле и удобней

Встроенный шкаф в нише или кладовке крепится к стенам, полу и потолку, используя эти поверхности в качестве стенок. По сути, устанавливают только дверцы и полки для хранения. Такая конструкция позволяет задействовать пространство максимально эффективно. Обычно встроенный шкаф дешевле аналогичного корпусного, так как на него уходит меньше материалов.

Приобрести встраиваемую мебель, а также другие товары, которые понадобятся для квартиры или загородного дома, можно в популярном интернет-магазине AliExpress. Это одна из крупнейших торговых площадок мира. На сайте действует комплексная система скидок по акциям и промокодам Алиэкспресс.