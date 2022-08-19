Александр Бурков распорядился выплатить компенсации жильцам обрушенного дома

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест. Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жильцам дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске, стена которого частично обрушилась 12 августа. Глава региона поручил выделить средства на покупку нового жилья для пострадавших из областного бюджета. Как сообщил губернатору мэр Омска Сергей Шелест, жильцам оказывается первоочередная помощь. После проведенной экспертизы специалисты признали обрушившийся дом негодным для проживания. Пострадавшие от чрезвычайной ситуации собственники могут рассчитывать на компенсации от мэрии. Согласно Жилищному кодексу РФ городские власти могут выкупить аварийное жилье по оценочной стоимости - 600–700 тысяч рублей за комнату.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади, - подчеркнул губернатор Александр Бурков. Глава региона распорядился выделить средства на покупку жилья из регионального бюджета и оперативно передать их городу. Жильцы дома получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске. По нормам Минстроя РФ это 72,6 тыс. руб. за кв. м. Хозяевам жилплощади в среднем принадлежало по 18 кв. м. Таким образом, суммы компенсаций для них увеличиваются почти вдвое: они получат около 1,3 млн. рублей.

Использовать эти деньги омичи смогут строго по назначению на покупку нового жилья либо в качестве первоначального взноса за ипотеку. После ЧП с домом на улице 20 Партсъезда губернатор поручил провести инвентаризацию всего жилищного фонда Омска. Она завершится на следующей неделе. По ее итогам глава региона и мэр Омска проверят проблемные дома.