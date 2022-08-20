Андрей Кончаловский: «Одно из самых драматических заблуждений – попытка изменить Россию»

Сегодня, 20 августа, режиссеру исполняется 85 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 1999 году Андрон Кончаловский приехал из Лос-Анджелеса – ставить «Войну и мир» в Мариинском театре и поддерживать на выборах одного политика, которого и не вспомнит сегодня никто. Я пришла на интервью. Помню, что в гостиной было множество мягкой мебели, заваленной подушками в бордовых чехлах с узорами.

Пришла я не поводу политики, но так уж получилось, что до «Войны и мира» или автобиографических книг Кончаловского, или молодой Юлии Высоцкой мы так и не добрались. Андрей Сергеевич предпочитал говорить о России и особом менталитете. Интересно сегодня почитать цитаты из этого интервью – исходя из общей политической ситуации в мире.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ

- Все наши поползновения в государстве - это желание изменить русское сознание. Сделать его другим. Петр Первый, Александр, Павел, декабристы, отчаяние Чаадаева, разгром декабристов, отчаяние Герцена, убийство царя, Владимир Ильич Ленин... Это все цепь одного и того же искреннего желания изменить Россию, сделать ее европейской, сделать людей свободными в кавычках. Ничего не получилось. У Ленина это было одно из самых драматических заблуждений, потому что его предупреждал его учитель - Плеханов. Он сказал: "Российская история не смолола муки, из которой можно выпечь пирог социализма". Ленин сказал: "Ошибаетесь. Когда придем к власти, тогда мы их загоним в свободное общество". Надо, главное, дать им власть, и тогда... Плеханов сказал: так у вас получится культ личности и диктатура. Это сказал марксист, который понимал великую вещь - что национальное сознание определяет политику. Не политика определяет сознание. И тут мы приходим к выводу, что такое национальное сознание. Культура. Я считаю, что большинство российских политиков сегодня не знают, что такое русская культура.

КУЛЬТУРА И МЕНТАЛИТЕТ

- Культура - это не Толстой с Пушкиным - они только часть. Это ментальность, национальные особенности. Это система ценностей, которые определяют поведение человека ежедневно, с утра до вечера. Человек встал, поел, пошел на работу. Как он едет в метро или ведет автомобиль, какими общественными туалетами он пользуется и терпит это, как он на работе себя ведет? Каждый момент в жизни человека определяется такими маленькими деталями. Надежды, что политическая какая-то элита или власть может изменить культуру нации - самое явное заблуждение. Демократия в западных странах определяется культурой. Все это неразрывно связано с самыми мелкими бытовыми проявлениями, как чистый общественный туалет или соблюдение правил дорожного движения. Вы поедете в Индию - правила дорожного движения не соблюдаются, общественные туалеты грязные. Хотя это великая индийская культура, которой три тысячи лет.

- Можно заставить уборщиц мыть в общественных туалетах бесконечно, но человек все равно будет себя вести так, как он привык себя вести в самом главном. А у него нет анонимной ответственности перед обществом - когда никто на него не глядит. И ответственность эта выражается во всем, начиная от общественных туалетов и кончая выборами.

Андрей Кончаловский Фото: Евгения ГУСЕВА

СЕМЯ ОДНО, А ПОЧВЫ РАЗНЫЕ

- Я не пессимист - я реалист. Я исхожу из того, что есть история - великая русская история замечательной культуры, в которой никакие демократические преобразования никогда не кончались успехом. Мы не задумываемся, насколько сильно религия влияет на культуру нации. Религия - это характер взаимоотношений человека и абсолютной власти. Если вы возьмете православные страны, вы увидите, что там никогда не было демократии и не может быть. Этот процесс там идет чрезвычайно болезненно и никогда не осуществляется без крови. Сербия, Болгария, Россия, Украина. Вот говорят, в Греции есть демократия. Да какая демократия? Там черные полковники везде, воровство невероятное! Слава богу, что климат позволяет там человеку не быть напряженным. Климат и религия определяют все. Поэтому, когда мы говорим о политике, мы сначала должны понять: какая Россия? Любой эксперимент должен базироваться на том, как он приложим к этой нации. Если вы возьмете коммунистическую идею, то в Англии она превращается в очень умеренную, терпимую партию, которая никогда не хочет быть у власти, а в Камбодже за нее просто шести миллионам человек размозжили головы. А идея та же самая. Семя одно, а почвы разные.

- Если вы задумаетесь, лично, то вы начнете понимать, что все эти демократические реформы - они нереальны. Они все обломаются. Это пессимизм? Но пессимизмом будет, если я скажу, что пальма не может расти на северном полюсе.

Я бы назвал свою теорию политической экологией. Каждая нация - это экологическая система. И если Мичурин придет или Лысенко и скажет: давайте систему сделаем лучше, ничего не получится. Ее можно только разрушить. А если уйти, то она станет такой же, как была. В этом есть красота и самобытность. Нельзя создать универсальной культуры. И сколько бы американцы не посылали своих картин сюда - человек наденет джинсы, сядет в "мерседес", оденет жену в "Шанель", но дома все равно будет: Ну, Манька, ...!"

БЕЗ СТРАХА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Русская ментальность скроена иррационально. Русские обожествляют каких-то людей, а потом их убивают. И ко мне так относятся: или терпеть не могут, или обожают. Ах, Андрей Сергеевич, как жить? Почему они меня спрашивают? Потому что они обожествляют нормального человека, у которого чуть-чуть было больше времени подумать.

Давайте поймем культуру. Культура - это система ценностей, благодаря которой вы живете. И я. Если вы выйдете сегодня на улицу и решите, что будете жить в этой стране, никогда не наступая на ноги, и вы будете стоять на красный цвет, то вы будете одна там стоять. Все остальные побегут и вас сомнут.. Поэтому придется вести себя согласно поведению масс. Вот подписываю книжки - стоят в очереди. Через десять минут давка, толпа. Я говорю: я не буду подписывать. Они смотрят на меня - ну, сумасшедший. Я говорю: встаньте в очередь. Толпятся, давят меня, стол придавлен, я у стены, я: ВСТА-А-АЛИ!!! (Тут Кончаловский издает истошный, злобный крик). Слушаются, пугаются.

- Про "Курочку Рябу" сказали, что она - антирусский фильм, снятый американцем. А там замечательно говорится: "Без страха жить нельзя." И если нет страха, то тогда вы будете бояться нормальной жизни, которая будет вползать в дом и взламывать ваши двери.

Но вы не расстраивайтесь, Россия - великая страна, со своей замечательной культурой и великим будущим. Великим.

Главное, чтобы люди были сыты, здоровы, чтобы они зарабатывали много денег. И не стеснялись своих денег. Но я не верю, что в России будет большой средний класс. Я думаю, что в России будет как в Мексике и Бразилии - большинство людей обуты и одеты, но они будут бедными, и разрыв между экономической элитой и массой будет очень велик.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сын автора гимна Сергея Михалкова, внук художника Кончаловского, старший брат Никиты Михалкова. Режиссер, сценарист, продюсер. Лауреат множества премий, в том числе – двух «Серебряных львов» Венецианского фестиваля. Женат в 5-й раз. Сейчас - на Юлии Высоцкой. Отец двух сыновей и пятерых дочерей.

Пять фильмов

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

«Романс о влюбленных»

«Сибириада»

«Поез-беглец»

«Танго и Кэш»

«Курочка Ряба»