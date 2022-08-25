Предприятия теплоэнергетики Москвы сократили выбросы в атмосферу в полтора раза Фото: Shutterstock

За это же время все предприятия мегаполиса сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 60 % (2,6 раза), а объекты теплоэнергетики – в 1,5 раза.

Благодаря чему это произошло? Расскажем подробнее…

КОНТРОЛЬ 161 ИСТОЧНИКА

В настоящее время в Москве создана Единая система экологического мониторинга, которая охватывает все природные среды - атмосферный воздух, водные объекты, почвы, подземные воды, геоэкологические процессы, зеленые насаждения, уровни шума. Основу экологического мониторинга составляет сеть из 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Они в автоматическом режиме круглосуточно контролируют выбросы более 20 загрязняющих веществ.

«За последние 5 лет нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем на 20 %. Основная заслуга – модернизация теплоэнергетического комплекса, - пояснил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. - Сегодня представителями бизнеса разрабатывается и внедряется множество позитивных инициатив, направленных на снижение нагрузки на экологию города, зачастую сверх норм законодательства. Например, московская теплоэнергетическая система одна из самых высокоэффективных в мире. КПД по топливу составляет более 76%, сокращаются потери на транспорте энергии, автоматизация процессов теплоснабжения позволяет повысить энергоэффективность на 15-20%».

С 2007 года источники выбросов 54 промышленных предприятий оснащены автоматическими газоанализаторами и данные измерений передаются в информационный центр экологического мониторинга. К таким предприятиям относятся 51 предприятие теплоэнергетического комплекса (11 московских ТЭЦ, 40 районных тепловых станций), два мусоросжигательных завода и московский нефтеперерабатывающий завод. В общей сложности под непрерывным круглосуточным контролем находится 161 источник выбросов.

Первый заместитель директор ГКУ «Энергетика» Игорь Фролов отметил, что в Москве идет большая программа по импортозамещению. Сегодня в основном все объекты генерации используют оборудование, производимое в России. Да, компании-разработчики нередко приходят к властям города с инновационными разработками. В ответ слышат ключевое требование - все оборудование, включая программное обеспечение и вычислительные средства, должны быть отечественного производства.

ЭКОЛОГИЧНЕЕ, ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ

«Теплоэнергетический комплекс города Москвы является одним из наиболее экологичных в мире: практически 100% энергии генерируется на природном газе (более экологичное топливо по сравнению с мазутом, дизелем, углем), - отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Меры по повышению эффективности производства энергии, в том числе за счет внедрения парогазовых технологий позволили при увеличении объемов генерации (рост недвижимости более чем на 80 млн м2 за последние 10 лет) сократить выбросы загрязняющих веществ. Фактический выброс от теплоэнергетики по сравнению с 2012 годом сократился на 32%. 2021 год также подтверждает эту тенденцию».

За 2021 год электро- и тепловые станции Москвы выбросили в атмосферу 59 656 тонн загрязняющих веществ. По сравнению с 2012 годом снижение составило 17%. Самые внушительные сокращения отмечаются по диоксиду серы и оксидам азота. Эксперты говорят, что наибольший вклад от всех выбросов загрязняющих веществ в Москве от стационарных источников приходится на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - тепловые электростанции (ТЭЦ, РТС) «Мосэнерго» и районные и квартальные тепловые станции (РТС и КТС) компании «МОЭК».

Анализ данных показывает, что по сравнению с 2020 годом в 2021 году общий расход топлива «Мосэнерго» повысился на 20%, а количество выбрасываемых электростанциями загрязняющих веществ на 14%. Рост потребления топлива в 2021 году вызван увеличением состава включенного оборудования для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Московского региона, ростом потребления электроэнергии, низкой температурой воздуха зимой и межсезонье 2020–2021 и 2021–2022 годы, а также ранним началом отопительного сезона в сентябре 2021 года. При этом «Мосэнерго» регулярно модернизирует оборудование и внедряет современные технологии, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ.

На предприятиях «МОЭК» в 2021 году фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферу по контролируемым веществам (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода) составил 1 279 тонн. Потребление газа в 2021 году возросло на 290 728 тыс. м3 по сравнению с 2020 годом и составило 965 461 тыс. м3, что также связано с особенностями погодных условий в сезон холодов. В 2021 году в рамках природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, «МОЭК» ликвидирована одна малая котельная (МК-234), что привело к снижению выбросов загрязняющих веществ на 1 тонну.

«УМЕНЬШИТСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА»

«Газпромнефть-МНПЗ» - одно из крупнейших промышленных предприятий города, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Москвы - с 2011 года развивает масштабную программу реконструкции и модернизации производства, в результате которой уровень воздействия предприятия на окружающую среду должен уменьшиться примерно в четыре раза.

В частности, в 2017 году начали работать уникальные биологические очистные сооружения сточных вод закрытого типа «Биосфера». Российские разработки и инженерные решения обеспечивают полное (99,9%) удаление загрязнений из заводских стоков.

Отметим, что программа модернизации на предприятии продолжается. По ее итогам предприятие станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе.