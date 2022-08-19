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Политика19 августа 2022 10:56

Эрдоган попросит Путина не допустить «второго Чернобыля» на ЗАЭС

Еще он предложил Зеленскому вернуться к переговорам с Москвой
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал журналистам большое интервью по итогам своего однодневного вояжа на Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал журналистам большое интервью по итогам своего однодневного вояжа на Украину.

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал журналистам большое интервью по итогам своего однодневного вояжа на Украину. Во Львове он провел переговоры с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС

Судя по всему, Анкара хочет присоединиться к киевскому требованию, чтобы Россия оставила ЗАЭС.

- Зеленский специально попросил нас, чтобы Россия демонтировала здесь (на атомной электростанции – Ред.) все мины и подобные установки. Когда я сказал «мы не хотим испытать Чернобыль», я имел в виду именно это. Мы обсудим этот вопрос с господином Путиным, - заявил турецкий лидер.

Он еще добавил, что у Киева есть войска и опытный персонал, чтобы взять станцию под контроль и охрану, если наши войска отступят.

НАС ПРОСТО ТЕРРОРИЗИРУЮТ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что обстрел ЗАЭС – это чистой воды терроризм.

- Понятно, если бы через Запорожскую АЭС наступала танковая армия, это был бы единственный путь переправы через Днепр, куда бедным украинцам деваться, стрелять приходится. Но там ничего такого нет, - рассказал политолог в эфире радио Комсомольская правда. - Стреляют тупо по ядерному объекту. И стреляют именно с политической целью. Как только начались обстрелы Запорожской АЭС, украинцы стали говорить: это стреляют русские сами по себе. А американцы стали говорить: мы не знаем, кто стреляет, может быть, даже и украинцы. Но ответственность все равно несет Россия, потому что она этот объект контролирует.

При этом, выключать электростанцию пока не планируют.

- Наши собираются переключить электростанцию на обслуживание занятых Россией территорий, - добавил Ищенко.

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НЕ НАЗОВЕТ НИКТО

- В военном процессе нет никакой математики. Нельзя сказать, что дважды два – четыре, и все закончится, когда придет время, - Эрдоган решил уйти в аналогии.

Но он заметил, что предстоящая в сентябре Генассамблея ООН «будет немного другой». Ожидается, что туда поедут не просто главы МИД, а уже лидеры стран. Все хотят обсудить нашу спецоперацию. Кстати, Владимир Путин пока не планирует лететь в Нью-Йорк – главой российской делегации назначен министр иностранных дел Сергей Лавров.

ПЕРЕГОВОРЫ МОЖНО ВОЗОБНОВИТЬ

Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому продолжить переговоры с Россией. Встречу глав государств можно было бы организовать в Турции.

- Я еще раз заверил, что мы продолжим поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Как я сказал г-ну Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил г-ну Зеленскому, что мы можем провести их встречу, - заявил турецкий политик.

И ЧТО ЭТО БЫЛО?

- Эрдоган приехал предъявлять Зеленскому за зерно, - рассказал в эфире радио Комсомольская правда политолог Дмитрий Евстафьев. - Потому что договаривались об одном, а потом оказалось, что вышла полная ерунда. Количество зерна – вранье, столько нет и никогда не было. Да и само зерно не то - оно не мучное, а фуражное. Зерно пошло не туда, не в Турцию и не голодающим Африки, а режиму Асада.

Но, как полагает эксперт, из разговора мало что вышло.

- Вся беседа на троих с переводом длилась 40 минут. Это что? Даже чаю не попить, - сыронизировал политолог.

Политика: В ВЕРХАХ