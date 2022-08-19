Эрдоган попросит Путина не допустить «второго Чернобыля» на ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал журналистам большое интервью по итогам своего однодневного вояжа на Украину. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал журналистам большое интервью по итогам своего однодневного вояжа на Украину. Во Львове он провел переговоры с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС

Судя по всему, Анкара хочет присоединиться к киевскому требованию, чтобы Россия оставила ЗАЭС.

- Зеленский специально попросил нас, чтобы Россия демонтировала здесь (на атомной электростанции – Ред.) все мины и подобные установки. Когда я сказал «мы не хотим испытать Чернобыль», я имел в виду именно это. Мы обсудим этот вопрос с господином Путиным, - заявил турецкий лидер.

Он еще добавил, что у Киева есть войска и опытный персонал, чтобы взять станцию под контроль и охрану, если наши войска отступят.

НАС ПРОСТО ТЕРРОРИЗИРУЮТ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что обстрел ЗАЭС – это чистой воды терроризм.

- Понятно, если бы через Запорожскую АЭС наступала танковая армия, это был бы единственный путь переправы через Днепр, куда бедным украинцам деваться, стрелять приходится. Но там ничего такого нет, - рассказал политолог в эфире радио Комсомольская правда. - Стреляют тупо по ядерному объекту. И стреляют именно с политической целью. Как только начались обстрелы Запорожской АЭС, украинцы стали говорить: это стреляют русские сами по себе. А американцы стали говорить: мы не знаем, кто стреляет, может быть, даже и украинцы. Но ответственность все равно несет Россия, потому что она этот объект контролирует.

При этом, выключать электростанцию пока не планируют.

- Наши собираются переключить электростанцию на обслуживание занятых Россией территорий, - добавил Ищенко.

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НЕ НАЗОВЕТ НИКТО

- В военном процессе нет никакой математики. Нельзя сказать, что дважды два – четыре, и все закончится, когда придет время, - Эрдоган решил уйти в аналогии.

Но он заметил, что предстоящая в сентябре Генассамблея ООН «будет немного другой». Ожидается, что туда поедут не просто главы МИД, а уже лидеры стран. Все хотят обсудить нашу спецоперацию. Кстати, Владимир Путин пока не планирует лететь в Нью-Йорк – главой российской делегации назначен министр иностранных дел Сергей Лавров.

ПЕРЕГОВОРЫ МОЖНО ВОЗОБНОВИТЬ

Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому продолжить переговоры с Россией. Встречу глав государств можно было бы организовать в Турции.

- Я еще раз заверил, что мы продолжим поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Как я сказал г-ну Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил г-ну Зеленскому, что мы можем провести их встречу, - заявил турецкий политик.

И ЧТО ЭТО БЫЛО?

- Эрдоган приехал предъявлять Зеленскому за зерно, - рассказал в эфире радио Комсомольская правда политолог Дмитрий Евстафьев. - Потому что договаривались об одном, а потом оказалось, что вышла полная ерунда. Количество зерна – вранье, столько нет и никогда не было. Да и само зерно не то - оно не мучное, а фуражное. Зерно пошло не туда, не в Турцию и не голодающим Африки, а режиму Асада.

Но, как полагает эксперт, из разговора мало что вышло.

- Вся беседа на троих с переводом длилась 40 минут. Это что? Даже чаю не попить, - сыронизировал политолог.