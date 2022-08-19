Удары американским оружием по Крыму, обещанные в Киеве, грозят перерасти в полномасштабную войну

Украина готовится атаковать территорию Крыма. Фото: REUTERS

Вашингтон допустил, что оружие, которое он поставляет Киеву можно использовать по территории Крыма. При этом назвав это "самообороной". В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников с готовностью тут же отрапортовал: будем!

Ну и что теперь? Это открытое вступление США в войну против России? Пробуем разобраться:

1. Чем украинцы будут бить по Крыму? Какое вообще у них есть оружие?

Если говорить о тех дальнобойных американских системах, которые уже поставлены Украине (например, реактивные системы залпового огня Хаймарс), то они до полуострова не достают. Обычные снаряды бьют на дальность 40-50 километров (хотя считалось, что на 70).

Но если украинцы даже попробуют стрелять специальным реактивным снарядом (а это почти уже тактическая ракета), то он достает цель на расстоянии в 272 километра. Но и тут до Крыма, даже с самой ближней к полуострову украинской точки не достать. А все разговоры о 500 километрах, которые летит эта ракета, - бахвалистая пропаганда.

Украинская "Точка-У" бьет на 120 километров. Нельзя исключать, что ради «хайпа» они могут пальнуть по Крыму из... зенитной ракетной системы С-300. Она у них есть и конструкторы говорят, что такое в принципе возможно.

Еще один вариант - прорыв к полуострову украиснких бобмардировщиков-камикадзе (скажем Су-24 - такие машины у них еще остались).

Ну и нельзя исключать ударные беспилотники. Те же Байрактар-М2.

2. Куда могут достать?

Если российская ПВО пропустит украиснкие бомардировщики или беспилотники, то в принципе в любую точку Крыма.

3. Это будут критичные для нас удары?

Если учитывать, что в Крыму у нас создана самая мощная и, главное, самодостаточная группировка войск (а это не только сухопутные, авиаицонные, береговые войска, но и Черноморский флот), то "вырубить" ее до критического состояния невозможно. Ведь на полную катушку будет включена оборона Крыма

с воздуха, с земли, с воды и из-под нее. В самом худшем случае удары могут быть серьезными, но никак не критичными.

4. Опасно ли это для отдыхающих?

Если начнутся крупномасштабные боевые действия, то безусловно. Но по сути, это уже будет война. И тогда не только отдыхающие, но и все население Крыма, будут вести себя соответствующим образом. Но, как мы уже выяснили, средств на это Украине не хватит. (Про мозги говорить не будем, бог знает что у них творится в головах).

5. Главное. Чем мы будем отвечать?

Отвечать будем всем, чем можем. Авиацией, системами противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерией, тактическими ракетами, "Калибрами" с дизельных подводных лодок. Это будет уже не специальная операция, а "полноценная" война, которая вряд ли ограничится крымским регионом. Она выйдет далеко за его пределы.

И тут снова у народа неизбежно возникнет давно и много раз повторяемый вопрос: будут ли обещанные удары по центрам принятия решений?

Доселе Москва такое обещала не раз, но «стеснялась», объясняя тем, что пока необходимости бить по Банковой нет. Мы ведь люди гуманные, не украинские фашисты, которые тысячами уничтожают мирное население.

Но ситуация, развитие боевых действий против Крыма может сложиться так, что нам все-таки придется серьезно «потревожить» Киев своими «Калибрами» или, того хуже, «Кинжалами».

Но, безусловно, все наши удары будут наноситься по тем объектам, где скрываются украинские политики и военные (а также их зарубежные советники), одобрившие удары по России. Но это будет вынужденная мера.