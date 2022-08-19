Ждать ли "Ледникового периода" в новом сезоне? Отвечает Илья Авербух

Илья Авербух прокомментировал слухи об участниках нового сезона "Ледникового периода" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Секреты нового сезона, который стартует уже вот-вот, телеканалы пока не раскрывают. Вернутся ли в сетку развлекательные программы и сменят ли лица популярные проекты, зрителям остается только догадываться. Поэтому на фестивале "Таврида" в Крыму, где Илья Авербух выступал перед участниками, вопросы о "Ледниковом периоде" не могли не возникнуть. А кроме того, фигурист и продюсер рассказал о своем самом сложном проекте, страшных снах режиссера и отношениях с молодой женой Лизой Арзамасовой.

- Откройте секрет, ждать ли "Ледникового периода" в новом сезоне? Останется ли Алина Загитова, будут ли какие-то новые фишки в проекте? Говорят, на этот раз позовут победителей прошлых сезонов - это правда?

- Понимаете, этот проект производится Первым каналом. И когда Первый канал решит что-то сказать, это будет официально заявлено. Да, это мой проект с точки зрения вложенных сил и души. Моя компания является производителем "Ледникового периода", но решающее слово всегда за телеканалом. Потерпите, немножко осталось. Скоро вам всё сообщат.

"Ледниковый период" идет с 2006 года, и после каждого сезона мне кажется, что всё - найти что-то новое уже невозможно. А мы все равно находим. Например, в прошлом сезоне мы позвали Даню Милохина, за что получили массу критики. Взрослое поколение переживало: "Ну как же там наша Женечка Медведева? Где она и где Даня Милохин, как вообще вы посмели?". Это вызов для меня как для режиссера и хореографа. И в финале они все-таки взяли приз зрительских симпатий, это было абсолютно заслуженно.

- Дмитрий Нагиев ушел из "Голоса", после чего появились комментарии, мол, без Нагиева проект существовать не может. А без кого не может существовать "Ледниковый период"?

- Какой опасный вопрос! Потому что я сейчас начну что-то говорить, а потом это вырвут из контекста. Мол, Авербух сказал, что "Голос" спокойно проживет и без Нагиева. Слава богу, что такие новости живут всего один-два дня.

Я отвечу уклончиво. Я вообще не считаю, что есть незаменимые люди. Караван будет идти дальше в любом случае. Бывает, сносит крышу, и ты думаешь, что без тебя всё остановится. Никогда. Движение не остановится, оно просто получит новое дыхание.

Фигурист и продюсер рассказал о своем самом сложном проекте, страшных снах режиссера и отношениях с молодой женой Лизой Арзамасовой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В моем детстве, скажу без всякого кокетства, в фигурном катании было очень много детей талантливее меня. Это правда. Они прыгали лучше, у них голеностоп был выше, они крутились. И многие из них думали, что когда они захотят уйти из спорта, за ними будут бегать и уговаривать остаться. Такой шантаж был бесконечно. Но в итоге никто ни за кем не бежал, это место тут же заполнялось другими. Такими как я - менее талантливыми, но более целеустремленными. И возвращаться уже было некуда.

- Вы человек-оркестр, сложно найти проекты, за которые вы не брались. Что нового хотите освоить?

- Да, остается уже только на руки надеть коньки! Я обожаю сочетать разные жанры. До недавних пор разве что тренерская деятельность у меня была не освоена. Положа руку на сердце, я не могу сказать, что я настоящий тренер. Потому что такой человек не может ничего совмещать, он всю свою жизнь подчиняет своим ученикам.

- А какой ваш проект был самым сложным?

- Наверное, все-таки Универсиада в Красноярске. Я отвечал абсолютно за всё, это колоссальная ответственность. Три часа подряд всё должно было работать идеально чётко: свет не должен моргать, экраны должны подниматься и опускаться. И в этот момент ты ничего не можешь сделать, целиком зависишь от техники. Ты стоишь на пультовой, говоришь "Поехали", а дальше работают машины. У нас, например, там были летающие на лебедках собаки. И мне все время снились кошмары, что эти собаки замирают. Вот такие вот страшные сны режиссера. Каждый раз я говорю себе, что больше никогда за это не возьмусь, но через каждые пару лет делаю это снова и снова.

- А с цензурой вы сталкиваетесь?

- Нет, никогда. Я работаю абсолютно свободно, никто не говорит мне что-то убирать из моих спектаклей. Есть разве что внутренняя цензура, когда ты понимаешь, что ни при каких условиях не будешь делать те или иные вещи. Потому что делать для себя - это одно, а на широкую аудиторию - уже совсем другое, это носит воспитательный характер.

- Как вы заряжаетесь?

- Огромное количество сил я черпаю в семье. Это не просто слова. У меня много было этапов в жизни и сейчас самый счастливый. У нас с Лизой очень гармоничные отношения и понимание нас друг с другом. Я рвусь домой. И надеюсь, что это будет продолжаться всегда.