Невидимая субмарина: на Форуме «Армия-2022» показали концепт российской подлодки будущего

Конструкторы дали своему детищу загадочное название - "Арктур". Фото: ЦСКБ "Рубин"

Наши конструкторы удивили посетителей форума «Армия-2022» в парке Патриот. Они представили общественности российскую атомную подлодку будущего. Пока порывают только концепт (проект) этой экзотичной субмарины. Говорят, что реальностью она может стать лет эдак через 50 (хотя не сомневаемся, что наши умельцы сделают ее намного раньше). Это взгляд на полвека вперед.

Выглядит лодка очень креативно - с фантастическим радикальным дизайном. Машин с такими модными обтекаемыми формами в мире еще нет.

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир написал, что «некоторые элементы выполнены в стиле фильмов о Джеймсе Бонде». Ну и, конечно, британец не был бы британцем, если бы завистливо не плюнул англосакской желчью в нашу новую модель, назвав ее «злодейским предупреждением Западу».

Кстати, конструкторы дали своему детищу загадочное название - "Арктур". Догадливый читатель сразу сообразит, что «аркт» - это про Арктику. И будет прав.

Что же уникального в ее «начинке»?

Представитель ЦКБ «Рубин», где и разработан концепт ракетного подводного крейсера стратегического назначения, пояснил: «Все наши решения, заложенные в лодке, важны и с точки зрения самого перспективного района применения «Арктура» – высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Гранёная форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях».

Но это лишь часть достоинств «Арктура».

Подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников. Она будет более скрытной за счет граненой формы и «безвальной энергетики» - как вы догадываетесь, вал не будет грохотать, а это способствует снижению шумности (а, значит, и повышает скрытность корабля).

Именно скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, Но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности.

Еще одно достоинство "Арктура" - наличие двух движителей, которые повышают маневренность и надежность ракетоносца.

Есть и другие "фишки" лодки будущего пятого поколения: ее создатели поясняют, что постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала. За счёт этого, а также благодаря изменению архитектуры «Арктур» будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек.

«Арктур» способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных аппаратов предусмотрено забортное размещение.

Благодаря подводной робототехнике, «Арктур» будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак.