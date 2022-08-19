Сайра подозрительная: кто и зачем в России подделывает известные рыбные консервы

Сайра натуральная — один из наиболее востребованных в России видов рыбных консервов. Какая-то она особенная, эта сайра. Вроде не лосось, а отношение к ней всегда было таким… Уважительным, что ли. Даже самые взыскательные кулинары сайру используют не только в супах, салатах и кулебяках, но и, что называется, в чистом виде — просто открывают консервную банку и сервируют рыбу для подачи на стол. В общем, сайра стоит особняком. Поэтому, когда в июле прогремела новость об обнаружении в Новосибирской области 6 млн! банок фальшивой сайры, автора этих строк это вообще не удивило. Рано или поздно это (подделка сайры) должно было произойти. Причем, как оказалось, это далеко не первый случай. Сайру подделывают давно и изощренно. Наиболее распространенный способ сейчас такой: производитель пишет на банке: «Сайра приморская» или «… по-приморски», «Сайра деликатесная» или «Сайра дальневосточная», а на обратной стороне этикетки, там, где обычно указывают состав, говорится, что в банке — Sardinops Sagax. Вам это о чем-нибудь говорит? Скорее всего, нет. На самом деле, сардинопс — это всем хорошо известная иваси, которая к тому же гораздо дешевле сайры. А вот сайра на латыни – Cololabis Saira. Ну вот, теперь вы тоже это знаете — и не перепутаете.

Уплатил штраф — и за старое

Кстати, иваси — это еще не единственная рыба, которой подменяют более дорогую рыбу. Зачастую вместо сайры в банки кладут скумбрию и даже сельдь. Здесь надо оговориться: и скумбрия, и сельдь — прекрасная промысловая рыба, которая имеет свои преимущества и своих почитателей, но по цене они втрое дешевле сайры. В итоге налицо обман потребителей. Ведь нарушители копеечное сырье продают как дорогой и довольно дефицитный продукт. И за это должно быть серьезное наказание – например, огромные штрафы, приостановка деятельности предприятия или даже ликвидация. Но, к сожалению, в нашей стране надзорные ведомства относятся как-то мягко к фальсификаторам. Дело в том, что техрегламент ЕАЭС запрещает указывать на этикетке компонент, если в готовой продукции его нет. Когда осенью прошлого года проверка Россельхознадзора ( официальные данные на сайте ведомства) обнаружила на складах ООО «Русский рыбный мир» (торговые марки «Спецзаказ», «Русский рыбный мир», «Рыбпромпродукт» и разнообразная продукция под собственными брендами федеральных и региональных торговых сетей) 24 тонны!!! готовой к реализации «Сайры приморской» (иваси под видом сайры), компанию оштрафовали всего на… 123 тысячи рублей. Учитывая объемы производства, а также то, что сайра сейчас стоит в разы дороже иваси, это и не штраф вовсе, а так — плата за право торговать «леваком». И есть ощущение, что такой порядок вещей устраивает всех заинтересованных участников процесса. Потому что, по самым скромным подсчетам, количество фальшивой консервированной сайры может достигать 80% всего объема рынка!

Справка «КП»: Федеральный закон России №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. (в редакции № 532-ФЗ от 23.01.2015) говорит нам, что пищевой фальсификат — это умышленно измененные (поддельные) или имеющие скрытые свойства продукты, информация о которых является заведомо ложной. С правовой точки зрения фальсификация продукции – это торговый обман, если еще проще, то — мошенничество. Предусмотрена ответственность, но не за факт фальсификации, а за «введение потребителя в заблуждение» на сумму от 100 до 500 тысяч рублей (для юридических лиц). Есть еще в Уголовном кодексе РФ статья 171.1. «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», где за сбыт продовольственных товаров без маркировки или с использованием заведомо поддельных средств идентификации, совершенный в особо крупном размере предусматривается наказание вплоть до лишения свободы до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Здесь сайры нет!

Летом прошлого года Россельхознадзор направил в МВД, ФСБ, ФАС письма (есть в распоряжении редакции) за подписью руководителя ведомства Сергея Данкверта с информацией о том, что по заявлениям ритейлеров проверено 30 образцов рыбных консервов, в наименовании которых есть указание «Сайра». В 22 образцах вместо сайры обнаружена иваси, а также тихоокеанская и атлантическая сельдь. Каждое письмо заканчивалось просьбой провести проверку содержащейся в письме информации и принять меры к «указанным хозяйствующим субъектам и лицам, осуществляющим мошеннические схемы при производстве и обороте продукции». Каждое письмо сопровождалось списком компаний, которые, по информации Россельхознадзора, осуществляли подмену вида сырья при производстве рыбных консервов из сайры.

Тогда в этот список попали:

- «Русский рыбный мир»

- «Владимирский консервный завод»

- «Логистическая компания А»

- «Региональная логистическая компания А»

- «Морские традиции»

- «Меркурий Н»

- «Фортуна Крым»

- «Рыбный остров»

- «Штиль»

С момента отправки этих писем прошел год, а фальсификата на прилавках меньше не стало.

Более того в июле 2022 года Россельхознадзор выявил в Новосибирске беспрецедентный объём в 1500 тонн (более 6 млн банок) поддельной сайры. Судя кратному приросту выявляемого контрафакта, становится понятно, что санкции за подобные нарушения не только не пугают недобросовестных производителей, а даже стимулируют их - заплатил копейки «индульгенций» и зелёная дорога от государства на выпуск фальшивых продуктов питания.

Дорогая, потому что редкая

Сайру подделывают, потому что ее стоимость за последние годы непрерывно растет. И дело здесь не в жадности производителей. Сайра ушла из российских вод. Это мигрирующий вид. И если раньше пути миграции проходили через нашу исключительную экономическую зону, то теперь промысловые скопления рыбы выбирают другие маршруты своих путешествий — намного восточнее нашей ОЭЗ. Вести промысел в таких условиях можно только при наличии специализированного сайроловного флота, которого у российских рыболовов просто нет. В открытом океане промысел сайры оправдывает себя либо в случае если рыба перерабатывается в консерву прямо на борту, либо сдается на плавбазу.

В водах Мирового океана возможно организовывать экспедиционный промысел сайры с использованием плавбаз, но это очень сложно и дорого. Некоторые активные российские рыбаки уже пробовали вести промысел сайры в Мировом океане, но доблестные таможенники пресекли на корню эти попытки. Консервы, произведенные российскими рыбаками на российском судне в Мировом океане, признали иностранными, а рыбаков обозвали контрабандистами. С тех пор никто из российских рыбодобытчиков не ходит ловить сайру в Мировой океан, а россияне под видом сайры едят селёдку, так как она ловится поближе, поэтому и дешевле.

После того как российские рыбаки попросту перестали ловить сайру и отечественный промысел ее полностью прекратился все сырье для настоящих сайровых консервов (а не поддельных) стало импортным. Рост цены в сложившейся ситуации — явление объективное. Иваси, в отличие от сайры, ловится все больше, и цена на нее снижается. Вот поэтому выдавать дешевую иваси за более дорогую сайру — занятие весьма прибыльное. Незаконное, правда, но когда это кого останавливало. Особенно если наказание весьма условное.

Сайра в нашем сердце

Есть еще один фактор, который превращает подделку сайры в проблему государственного масштаба, это ее пищевая ценность. Один из ключевых полезных элементов, которые содержатся в рыбе — это полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Часто их называют незаменимыми, но это не совсем верно. Организм может сам синтезировать данные вещества, правда не более 5% от суточной потребности. В середине нулевых российские ученые доказали, что тепловая обработка не снижает, а зачастую даже увеличивает количество омега-3 в рыбе. Тогда выяснилось, что абсолютным чемпионом по содержанию Омега-3 среди всех видов рыбной продукции является… консерва «Сайра натуральная»! Чтобы получить суточную дозу омега-3 (около 1 грамма), достаточно съесть всего 40 (!!!) гр, то есть один кусочек сайры!

Для сравнения: жареной семги требуется 50 гр, сельди — 56 гр., а вот вареной горбуши — уже почти 170 гр. Статьи о сайре были опубликованы в многочисленных научных и научно-популярных изданиях, в том числе, за рубежом. До сих пор данный факт время от времени всплывает научно-популярной прессе. Теоретически превзойти сайру по количеству Омега-3 могла бы печень трески, но она очень калорийная и испытания показывают, что разброс по содержанию полезного вещества в образцах разных производителей может различаться в десятки раз. А сайра здесь поражает стабильностью. Если, конечно, это настоящая сайра, а не подделка. У нас в руках на протяжении многих лет был эффективный инструмент, с помощью которого можно было решать самые серьезные задачи по оздоровлению населения. И это не преувеличение.

Наиболее распространенная причина смерти в России — сердечно-сосудистые заболевания. Ну, а ключевой фактор их возникновения, по мнению ряда специалистов, это дисбаланс полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3. Для здоровой жизни соотношение должно составлять хотя бы 3 к 1, в идеале 1 к 1. Вместо этого сейчас мы имеем соотношение 20 к 1. Учитывая то, что кислоты Омега-6 запускают синтез эндогормонов, отвечающих за слипание тромбоцитов, воспалительную и аллергическую реакции, неудивительно, что заболевания сердца и сосудов стали бичом современного мира. Ведь большинство людей употребляет продукты с высоким содержанием Омега-6. В России изменить ситуацию могла бы грамотная пропаганда ответственного потребления недорогой качественной рыбной продукции. Консерва «Сайра натуральная» в идеале должна была стать ключевым элементом этой пропаганды. К сожалению, грамотная системная работа по продвижению рыбной продукции в стране так и не налажена.

Кто виноват?

У государственных органов благодаря системе «Меркурий» есть абсолютно вся информация о том, кто и как подделывает сайру. Потому что система обеспечивает прослеживаемость всех видов сельскохозяйственной продукции, начиная от сырья и заканчивая прилавком, на который попадает конечный продукт. Россельхознадзор постоянно ведет мониторинг оформления электронных ветеринарных сертификатов, в том числе производственных электронных сертификатов. В «Меркурии» оформляются производственные транзакции, где среди всего прочего, описывается вид сырья и вид выработанной продукции (может производиться один или несколько видов продукции в одной производственной транзакции). И вот самые токсичные нарушения заключаются в том, что хозяйствующий субъект производит фальсификацию производимой продукции, либо производится выпуск продукции из нелегально произведенного или контрабандно ввезенного сырья. Как в описании производственной транзакции выглядит фальсификация продукции? Вот пример простой и нахальной фальсификации (фотографии консервы размещены на сайте Россельхознадзора).

Компания: рыбоконсервный завод компании ООО «Русский Рыбный Мир».

Транзакция: № 3213977561 от 21.03.2021

Производственная операция: от 08.04.2021

Сырье: сардина тихоокеанская (иваси) неразделанная мороженая глазированная – 1100 кг; Вырабатываемая продукция: Сайра ПРИМОРСКАЯ НДМ (куски) ТУ 250гр 24мес – 1200 кг;

Налицо то, о чем мы писали в начале статьи. Сырьем является сардина тихоокеанская, в торговле - это «сельдь иваси», что в принципе отражает зоологическую систематику, так как эта рыбка с названием Sardinops melanostictus относится к семейству сельдевых (Clupeidae ).

А вот готовая продукция, т.е. сардина в собственном соку, выдается за сайру (Cololabis saira) в собственном соку – рыбу более дорогую и из совсем другой таксономической группы – семейство маркелещуковых (Scomberesocidae). В чем смысл? Он, наверное, очень прост: банка сайры стоит 200-250 рублей, а баночка сардин менее 120. Маржинальность от одной фальшивой наклейки на банке вырастает в 2 раза.

Торговые сети прекрасно знают об этом массовом явлении, но закрывают глаза на поставки фальсификата. Оправдывают это тем, что государственные органы контроля/надзора консервы с подменой сырья пропускают в розницу, а сами покупатели виноваты не меньше – так как не обращают на подмену никакого внимания. Поэтому и большая часть торговых сетей не пресекают поставки контрафакта на полки магазинов, выставляя подделку дешевле настоящей рыбы. Хотя и здесь есть исключение. Федеральная сеть X5Retail Group (Перекрёсток, Пятёрочка и т.д). В этих розничных сетях за последние годы ни разу не выявлялись фальшивые партии рыбных консервов, что подтверждает главный тезис: на уровне службы качества и входного контроля супермаркеты точно знают, что принимают на реализацию и могут отсечь подмену, было бы желание.

Очевидно, что система контроля «Меркурий» позволяет надзорным и правоохранительным органам отслеживать фальшивые консервы, своевременно бить тревогу и пресекать контрафакт еще на этапе производства. Однако, как мы видим, никакой череды скандалов с нечистыми на руку производителями нет. Никто никого не закрывает, а на прилавках по-прежнему полно «левых» консервов. Почему это происходит? Эти вопросы мы адресовали в надзорные ведомства и правоохранительные органы Российской Федерации. Их ответы с комментариями от экспертов рыбного рынка мы обнародуем в ближайшее время.