Люди боятся выходить, многих избили: В Австралии стая кенгуру захватила целый город

Агрессивные кенгуру захватили город в Австралии и начали нападать на людей Фото: Shutterstock

Город Маарума, расположенный в австралийском штате Квинсленд, захватила стая больших и весьма агрессивных кенгуру. Животные нападают на людей, которые теперь боятся выходить из дома. Несколько горожан уже получили серьезные травмы.

Теперь маарумцы не покидают свои дома, не вооружившись предварительно палками и другими предметами, которыми они пытаются защититься от незваных гостей. Все, что пока могут сделать власти, не имеющие мандата на отстрел или отлов животных, это рекомендовать местным жителями держаться от кенгуру подальше, пишет Mail.Online.

Также в муниципалитете с сожалением признали, что люди сами виноваты в сложившейся ситуации: они годами подкармливали кенгуру, которые, в результате, привыкли получать пропитание в городской черте, а не добывать его сами. Плюс дармовые хлеба привели к резкому росту поголовья стаи. Свою роль также сыграл изменившийся климат: в последние пару лет в Квинсленде держится мягкая, теплая погода, и кенгуру могут разгуливать где им вздумается круглый год.

Теперь жители Маарума перестали считать кенгуру милыми и забавными и защищаясь стали агрессивно относиться к ним – отгонять палками и хлопушками, брызгать на них перцевыми аэрозолями. Полиция также предотвратила несколько попыток наездов на кенгуру, но не стала задерживать автовладельцев, оправдывая их жестокость крайним отчаянием.