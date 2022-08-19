Сергей Степашин о расследовании ГКЧП: «Маршал Дмитрий Язов мне говорил - куда я вляпался?»

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

-… Сергей Вадимович! Вы – единственный политик, который указами двух президентов – Бориса Ельцина и Михаила Горбачева - был назначен руководителем комиссии по расследованию деятельности ГКЧП в августе 1991-го года. Я посмотрел ваше интервью, которое вы дали «Комсомольской правде» год назад… Помните, вы там говорили только о министре обороны СССР маршале Дмитрии Якове. А вот остальных гэкачепистов тоже вам пришлось допрашивать?

- Да я никого не допрашивал. Мы же не прокуратура, у нас была комиссия. Мы просто встречались, в основном, с руководителями КГБ СССР, потому что занимались расследованием деятельностью именно этого органа в ГКЧП. Он (речь о КГБ. - А.Г.), собственно, и был главным организатором. А так - с Дмитрием Язовым - мы разговаривали уже позже, когда он говорил: «Куда я вляпался?» Ну, и, наверное, я бы еще вспомнил главу МВД ССР Бориса Пуго. Очень жалею, что он ушел из жизни, тем более, что, собственно говоря, внутренние войска МВД тогда никакого особого участия-то (на стороне ГКЧП. - А.Г.) и не принимали. Пуго, в общем-то, человеком был нравственным, еще когда руководил Латвией, вы знаете, потом был в аппарате ЦК КПСС…

- Он застрелился же, да? Тогда…

- Да, он и жена его. Я думаю, что Пуго, видимо, глубоко переживал из-за того, что произошло. А так - я готов повторить, что в ГКЧП многие руководствовались желанием спасти страну, но, к сожалению, только ускорили ее распад. Для меня это совершенно очевидно, кто бы чего сегодня ни говорил.

- А глава КГБ СССР Владимир Крючков не говорил, что - типа: вляпался?

- Крючков был главным. Он затеял все, а потом, давайте говорить откровенно, струсил, по большому счету. Вот это я знаю не понаслышке, здесь меня никто не переубедит.

- А он сам вам что говорил?

- Я читал покаянное письмо Крючкова в адрес Михаила Горбачева, где бывший шеф КГБ себя проклинал, божился, клялся, просил прощения… Ну, а потом написал мемуары о том, что он - Крючков - вообще-то, оказывается, «был главный спаситель советской страны». Ну, это так всегда бывает у людей, которые не имеют совести.

- … И еще, вот если предположить, что гэкачеписты, все-таки, взяли бы власть, сколько бы они продержались?

- Ни сколько.

- То есть?

- Экономика трещала по швам. Если бы ГКЧП что-то удалось… Тогда Беловежские соглашения появились бы сразу уже на следующий день, все союзные республики разбежались бы намного раньше, чем это произошло на самом деле. Первой драпанула бы Украина.

- Ну, ясно. Вот, то есть, у вас ощущение, что 31 год назад в ГКЧП люди оказались такие недалекие…

- Слушай, мотивы разные. Мотив у Пуго был один, Геннадий Янаев (вице-президент СССР. - А.Г.) просто был слабым человеком, которого с трудом протащил на эту должность Горбачев.

Что касается Валентина Павлова (премьер-министр. - А.Г.) - он сразу же, на следующий день после объявления ГКЧП, заболел и слег в больницу.

Кто-то типа Олега Бакланова (секретарь ЦК КПСС. - А.Г) и Василия Стародубцева (председатель Крестьянского Союза СССР. - А.Г.) искренне боролись за спасение Советского Союза. Как и покойный маршал Сергей Ахромеев (главный военный советник президента СССР. - А.Г.), который непонятно, зачем тоже ушел из жизни. Вообще, маршалу из жизни таким образом уходить нельзя. Лучше - на поле боя.

- Вот сейчас очень много говорят, что они - члены ГКЧП - там пьянствовали, не с кем было «решать вопросы и спасать страну». Это так?

- О чем ты говоришь? Какое там… Могу только сказать (хотя я там рядом не был, а знаю это от других сотоварищей), что Валентин Павлов, действительно, крепко выпил, после чего у него случился гипертонический криз и он оказался в больнице. Это, кстати, спасло его от посадки.

- Ясно.

- Могу еще одну историю рассказать.

Когда я был в Кельне на Большой Восьмерке, ко мне подошли два человека – Герхард Шредер и Массимо Д’Алема - канцлер ФРГ и премьер-министр Италии. И спрашивают: как там у Геннадия дела? Говорю - какого Геннадия? Они: у Янаева. Интересуюсь: а чего вы его вспоминаете-то? Говорят, хороший мужик, он же возглавлял комитет по международным организациям. (Они дружили с ним, гуляли, видимо, вот, наверное, выпивали, как ты спросил меня.) Отвечаю: да не знаю. Потом вернулся в Москву, узнал, что с Янаевым - оказалось, что он даже пенсию не получил.

Я позвонил Борису Николаевичу - надо вот этому гражданину пенсию дать. Ельцин удивился: Янаеву - за что? Говорю: за то, как он организовал ГКЧП. Пенсию он получил.

- Ну, ясно. И сколько же пенсию члену ГКЧП дали, не помните?

- Ну, нормальную пенсию ему дали. По крайней мере.

- Ну, ясно. Почему мы вспоминаем все время ГКЧП? Ну, как годовщина путча…

- Чем дальше мы уходим от той августовской драмы, чем страшнее события, связанные сегодня с Украиной, - тем актуальнее становится вопрос: можно ли было спасти единую страну?

- И к какому выводу приходите?

- Наверное, можно было. Только другими методами. И - раньше это надо было делать.

- То есть, если бы не гэкачеписты, то тогда, может быть, Союз бы устоял…

- ГКЧП здесь ни при чем, они просто ускорили процесс распада СССР. Они - просто ускорили. Процесс шел нарастающей волной, это было ясно ещё в 1990-м.

- Понял. Спасибо вам…