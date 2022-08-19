Сильвио Берлускони назвал условия отказа Италии от российского газа

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ожидании внеочередных парламентских выборов в Италии, которые должны состояться 25 сентября этого года, на Апеннинах развернулся очередной этап антироссийской кампании. На этот раз поводом стали высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, посоветовавшего европейской общественности «призвать недоумков к ответу». В итальянском руководстве его заявления восприняли «в штыки», усмотрев в выражении личного мнения попытку влияния на внутриполитические процессы. Так, глава местного МИДа Луиджи Ди Майо заявил, что «вмешательство российского правительства в итальянские выборы действительно вызывает беспокойство» и призвал итальянские политические силы «четко и без робости дистанцироваться от российской пропаганды».

Как по указке, припомнили местные СМИ и «тайные встречи» сотрудника российского посольства в Риме Олега Костюкова с адвокатом Антонио Капуано, советником лидера партии «Лига» по международным отношениям. Мол, обсуждали они вовсе не планировавшийся визит Маттео Сальвини в Москву, а варианты развала правительства, в итоге состоявшегося по инициативе премьер-министра страны Марио Драги.

Несмотря на нелепость обвинений, многие политики восприняли рекомендации главы министерства иностранных дел и тезисы развернувшейся кампании в серьез, начав наперегонки открещиваться от любых подозрений в пособничестве Кремлю.

В число «перестраховщиков» попал и глава партия «Вперед, Италия!», экс-премьер страны Сильвио Берлускони, который заявил в интервью газете «Il Foglio», что Риму следует отказаться от российского газа.

Говоря о поставках энергоносителей, Берлускони отметил, что поддерживает призыв Демократической партии и «Братьев Италии», по недоразумению причисляемых к «друзьям» России, остановить закупки газа из РФ. При этом он, правда, уточнил, что это будет возможно только в том случае, если будут созданы условия для альтернативных поставок.

- Если будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Если будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы, - резюмировал глава «Вперед, Италии!»

Кроме того, Берлускони высказал мнение, что «суверенитет - это мистификация, которую следует отбросить в сторону» и назвал глупцами сторонников независимости Италии от ЕС.