Европу охватило безумие: Каждый третий житель Украины и Старого света психически нездоров

Участник пикета в Днепропетровске, Украина. Фото: REUTERS

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что у 15 миллионов украинцев из числа постоянного населения страны есть определенные проблемы. Такое количество украинцев, по его словам, нуждается в помощи психолога, а вот у трех миллионов специалисты могут обнаружить серьезные психиатрические расстройства, которые без помощи людей в белых халатах могут принести большие проблемы не только им, но и окружающим.

И надо сказать, что это, по всей вероятности, очень щадящая оценка. В реальности проблема гораздо серьезнее. Особенно, после того, как на Украине фактически позакрывали все психиатрические лечебницы, а персонал и их подопечных выпустили на свободу.

Но Украина тут не одинока. Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся сейчас ведущей политической силой в странах Евросоюза на днях призвала граждан стран ЕС подписать петицию, чтобы следующий 2023 год был объявлен в Европе годом психического здоровья.

- Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии, - говорится в заявлении ЕНП. Так это ведь было еще аж в 2018-м! а после этого была пандемия коронавируса с карантином и изоляцией, а в этом году конфликт на Украине, украинские беженцы с их манифестациями и скандалами, резко заскакавшая инфляция, подорожание сырьевых товаров, в частности, топлива, прыжки в высоту тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. И так далее. После таких сюрпризов к психиатрам впору бежать уже не каждому шестому (что, кстати, равносильно при населении ЕС в 448 миллионов человек весьма впечатляющие почти 75 миллионов психически ослабленных особей), а каждому третьему. Что еще вдвое больше.

Особенно негативно, как считают депутаты ЕНП, все нынешние проблемы воздействуют на молодежь. И если сейчас молодежи не начать серьезно помогать, то Европа просто окажется через некоторое время во власти психически нестабильных и даже просто сумасшедших людей.

Особенно негативно, как считают европейские депутаты, все нынешние проблемы воздействуют на молодежь. Фото: REUTERS

Впрочем, зачем говорить об этом в будущем времени. Как минимум, некомпетентные, а то и реально психически неполноценные люди уже стоят во главе многих стран Евросоюза и руководят сотнями миллионов людей, устраивая им жизнь не по их, а по своему собственному разумению.

- Тряпка для мытья — полезное изобретение, — сообщил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (один из лидеров немецкой партии "Зелёные") изданию Südwest Presse, объяснив, что в доме достаточно иметь теплой только одну комнату из всех, а душ элементарно заменить протиранием своего тела мокрой тряпкой. – При помощи мокрой тряпки можно, вообще, перестать постоянно принимать душ.

Правда, не уточнил, в свете использования многократной туалетной бумаги очередность использования такой тряпки при разных процедурах. Что там надо вначале, а что после.

И как при таких руководителях можно сохранить психическое здоровье.

Интересно, при этом, что американцы сейчас не испытывают ни в какой степени таких проблем, которые создали себе европейцы, начав следовать советам США в проведении антироссийской кампании. По ту сторону океана и с душем нет проблем, и газ стоит не больше 330 долларов за тысячу кубометров. В семь раз меньше, чем для европейцев.

И как при этом сохранить психическое здоровье? Не говоря уже о тепле в помещении.

Так что, пожалуйста, будьте с европейцами терпимее. Помните, среди них очень много людей, которых ждут психиатры. Что же касается украинцев, то в случае с ними, психиатрия бессильна. Тут если кто что и может что сделать, то только хирурги.