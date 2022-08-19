Мир гибнет: сражаясь с «москалями», Европа забыла о главной угрозе человечеству

Обмелевшая из-за долгой засухи река Луара во Франции. Фото: REUTERS

Запад сделал своим приоритетом разрушение России вместо того, чтобы вместе с ней искать, как спасти мир

«И концы - в воду»… Эта присказка, подсказывающая, как надо скрывать следы и улики, похоже, уже не работает. Причина предельно проста: воды нет. В обмелевшем озере Мид - огромном водохранилище, образованном плотиной Гувера на реке Колорадо в США - этим летом нашли уже останки пяти человек, в том числе и в стальной бочке, рядом с которыми лежало огнестрельное оружие. Но то, что может облегчить жизнь сыщикам, сулит огромные беды простым людям: из этого водохранилища поступает вода для полива сельхозугодий стразу нескольких американских штатов и приграничных регионов Мексики. Рацион подачи воды из-за драматического обмеления озера Мид был радикально урезан, что обернется существенными потерями урожая.

Жесточайшая засуха, охватившая большую часть мира, стала кошмаром для многих стран как в Старом, так и в Новом свете. Растаяли ледники Альп, а ведь их горные снежные и ледяные массивы питают водой европейские реки, обеспечивая водой до 90 процентов нужд Европы для орошения, гидроэнергетики и, разумеется, для питья. Но если раньше ледники работали как аккумулятор - зимой пополняли свои объемы, а летом постепенно таяли, питая реки и водоемы, то в этом году случилась беда. Сверхтеплой весной растопило снежный покров ледников, без которого они тают на 50 процентов быстрее, а жаркое лето испарило влагу, которая так и не дошла с гор до равнин.

Дунай обмелел до такой степени, что кое-где впервые показались утонувшие корабли времён Второй мировой. Фото: REUTERS

Неистовствует жара и в других регионах планеты. В Китае в в юго-западном регионе Чунцин пересохли 66 рек. В отдельных местах зафиксирована температура в 45 градусов по Цельсию. На половине территории Китая в последний месяц держалась температура в 35 градусов. Лесные пожары полыхают в нескольких провинциях. Принимаются меры, чтобы компенсировать потерю урожая из-за засухи. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что только в июле жара привела к прямым экономическим потерям в 2,73 млрд юаней (400 млн долларов США), затронув 5,5 миллионов человек.

Китайский фермер держит в руках загубленный засухой росток сладкого картофеля. Фото: REUTERS

А ученые предупреждают: нынешние климатические «фортели» станут новой нормой, человечество должно научиться жить в условиях глобального потепления. Недавно научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук Виктор Иванович Данилов-Данильян в интервью «КП» предрек, что к середине века засухи, подобные нынешней, будут случаться в Европе по крайней мере раз в три года. А когда засуха становится нормой, объяснил он, надо адаптировать свое собственное сельское хозяйство к новому климатическому режиму и искать внешние источники продуктов. На последнем следует остановиться особо.

Уже случившиеся беды с экономикой и бытом в Европе не комментировал только ленивый. И про протирание «особых мест» вместо приема душа для экономии воды и энергии, и про «многоразовую» туалетную бумагу все уже наслышаны и ничуть не смущаются таким «мерам». Когда-то дефицит туалетной бумаги в Советском Союзе истолковывали как признак его нежизнеспособности - ну не может он обеспечить своим гражданам уровень жизни как на Западе, хоть тресни. Значит, на выход с вещами… А теперь, получается, если дефицит этой бумаги уже в Европе, то пришла очередь и благополучного Евросоюза? Ну, если по известным признакам судить.

В британских супермаркетах из-за жары полки с питьевой водой стоят пустыми. Фото: REUTERS

Мало того, что антироссийские санкции ударили, как писал когда-то наш поэт-классик, «одним концом по барину, другим - по мужику», чего никак не ожидал Запад. Так тут и природные катаклизмы подключились: жара, засуха, неурожай, обмеление… И вопрос о поиске внешних источников продуктов, о котором говорил Данилов-Данильян, как раз и возникает: где взять, если своего не хватает? А самый главный дефицит в грядущем времени - вода. Россия же, как известно, обладает самыми большими ее запасами. Получить к ним доступ Запад может только завоевав (развалив, раздробив - не важно) Россию, или заново выстроив с ней отношения, но уже на совершенно равноправных основах.

Климат становится всё более капризным - на смену долгой жаре приходят не просто дожди, а мощные ливни. На фото - разгул стихии в Лондоне, 18 августа. Фото: REUTERS

И здесь климатические катаклизмы приводят нас к событиям на Украине. Кто-нибудь помнит, что в конце прошлой осени в Глазго прошла двухнедельная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), по итогам которой был подписан «Климатический пакт Глазго»? Россия была среди участников, подписала документ о сохранении и восстановлении лесов. Казалось бы, вот главная угроза, угрожавшая всему миру - пагубные для человека изменения климата. Против нее и надо всем бороться.

Нет, оказалось, что «авторитарная Россия» покруче угрозой для Запада будет, против нее и надо в первую очередь бороться. Поэтому декабрьские предложения Москвы по гарантиям безопасности были отвергнуты. НАТО выстроилась «свиньей» для атаки на восток. Не до климата, сначала Зеленскому с москалями надо помочь разобраться. И даже за гранью разума и чувства самосохранения упорное желание киевского режима раздолбать Запорожскую АЭС с катастрофическими последствиями для всей Европы не смущает политических «экологов» Запада. Для них, видать, тоже есть вещи посильнее, чем «Фауст» Гете…

Нынешняя засуха, какой в Европе, как утверждают, не было 60 лет, а в Америке и все 1.200, могла бы помочь политическим лидерам Запада понять приоритеты спасения: что важнее - выживание человечества в условиях глобальных климатических потрясений, или поддержка режима укронацистов как инструмента разрушения России. Вот уж, действительно, Киев преткновения.