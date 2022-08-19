От каких последствий ковида россияне чаще всего страдают в эту волну

В России растет количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией. Фото: Shutterstock

«В СЕМЬЕ СЛЕГЛИ ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ»

Очередной всплеск заражений коронавирусом в России набирает силу. «Из четырех человек у нас в семье слегли трое, все с температурой под 38», - рассказывает знакомый из Подмосковья. Соседка, кашляя, сообщает, что заболела 35-летняя дочь. Шансы, что инфекцию не подхватит вся семья, минимальны.

Оперштаб по борьбе с ковидом подтверждает тенденцию. По последним данным на утро 19 августа в стране зарегистрировано 37 тысяч 609 случаев коронавируса. Это максимум с 14 марта. Кстати, абсолютное большинство из тех, кто заболел в моем окружении, проверялись аптечными тестами на антиген SARS-CoV-2. Это значит, что в официальные сводки информация не попала.

К счастью, смертность от ковида в нынешнюю волну пока и близко не доходит до страшных цифр предыдущих вспышек. Были периоды, когда у нас в стране погибали более 1200 человек в день. За последние сутки - 65 летальных исходов. Но количество госпитализаций растет, и это тревожно.

Врачи не устают напоминать: даже если вы перенесли болезнь в легкой форме, после выздоровления могут накрыть такие последствия, что мало не покажется. Свыше 60-ти стойких проявлений постковида способны сохраняться не менее 12 недель, предупреждают британские исследователи. А что у нас? Какие «хвосты» коронавирусной инфекции донимают переболевших во время нынешней волны в России?

Этот вопрос задал в своем Телеграм-канале один из ведущих экспертов по лечению COVID-19, главврач московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. В разгар пандемии в «филатовскую» везли пациентов с самыми сложными случаями. Доктора и медсестры наработали огромный опыт лечения тяжелых осложнений ковида.

Врачи не устают напоминать: даже если вы перенесли болезнь в легкой форме, после выздоровления могут накрыть такие последствия, что мало не покажется. Фото: Shutterstock

ЛИДЕРЫ АНТИРЕЙТИНГА: ЗАБЫВЧИВОСТЬ, УСТАЛОСТЬ И БЕССОННИЦА

Доктор Вечорко привел список актуальных «отголосков» перенесенного ковида и дал возможность переболевшим выбирать несколько вариантов (поэтому суммарно получается число выше 100%). Вот, от чего россияне страдают после выздоровления чаще всего:

1. Проблемы с памятью и концентрацией внимания - 56%

2. Крайняя усталость - 47%

3. Проблемы со сном - 25%

4. Изменения обоняния и вкуса - 23%

5. Головные боли - 15%

6. Сбивчивое дыхание - 14%

7. Боль в груди - 10%

8. Боль в горле - 7%

9. Другие симптомы - 17%

КАК СПАСАТЬСЯ?

Как говорят медики, лучшее спасение - профилактика. То есть соблюдение мер защиты от коронавируса. Можно, конечно, продолжать повторять «от ковида не убережешься, мы все переболеем». И продолжать цеплять инфекцию по пятому разу. Но в моей семье, к примеру, с начала пандемии никто ни разу не заразился. Раскрою секрет: никто ни на секунду не снял с себя респиратор в общественном месте.

У всех, безусловно, свои приоритеты и подходы к жизни, тем не менее напомню советы врачей:

- средства индивидуальной защиты, будь то респиратор или элементарная медицинская маска, в любом случае снижают вирусную нагрузку. То есть к вам в организм попадет меньшее количество вируса. Значит, выше шанс, что иммунитет справится с врагом на первым подступах и не даст развиться болезни. Респиратор повышает вероятность, что доза вирусных частиц, добравшихся до органов дыхания, будет стремиться к нулю;

- если есть возможность не лезть гущу событий на пике очередной вспышки заражений - воспользуйтесь ей. Не толпитесь в очередях в магазин, перенесите посещение развлекательных мероприятий;

- прививайтесь, если у вас нет противопоказаний. Многочисленные исследования во всем мире доказали, что вакцина радикально снижает риск опасных для жизни осложнений ковида.

В ТЕМУ

Если вы уже перенесли инфекцию и страдаете от постковида, врачи настоятельно советуют пройти углубленную диспансеризацию. Она поможет выяснить конкретные причины того или иного недомогания после коронавируса, чтобы прицельно заниматься восстановлением. Подробно об этом - в разделе «Здоровье» на KP.RU.