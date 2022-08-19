Mark&Artak: «В жанре иллюзии можно реализовать самые невероятные фантазии!»

Фото: Личный архив

На днях на площадке пространства «Красный октябрь» два фокусника организовали дерзкий трюк в духе фильма «Иллюзия обмана»: на глазах у сотен зрителей ограбили казино и разбросали миллионы рублей по воздуху. Соцсети заполнили репосты видеоролика комментарии изумленных людей: что это было? Эффектный перфоманс с денежным дождем устроили иллюзионисты Mark&Artak (Марк Филини и Артак Мосоян). Кажется, в России подобный номер реализован впервые. В связи с чем «КП» решила расспросить дуэт Mark&Artak про подготовку к трюку, секретам мастерства и...личную жизнь.

- Марк, Артак, что за новое шоу вы придумали? Как создавался концепт?

- Марк/Артак: Мы начали придумывать его около полугода назад. Как-то смотрели интервью одного успешного медийного западного иллюзиониста. Ему задали вопрос про фильм «Иллюзия обмана» (2013): смотрел ли он фильм, и понравился ли он ему. Он ответил, что фильм очень яркий и кинематографичный, но все, что там происходит, — исключительно задумка режиссера и в жизни такое невозможно. «Невозможно? Почему невозможно?», — подумали мы, и решили сделать.

— Как готовятся трюки? На ком вы отрабатываете номера? Есть ли фокус-группа под фокусы?

- Марк/Артак: Мы целиком и полностью продумываем трюк, прописываем все нюансы и мелочи, отрабатываем его и репетируем, поэтому после тщательной подготовки сразу можем показать его публике, которая думает, что на сцене творится настоящая магия. Фокус-групп у нас нет.

- Какой ваш трюк был самым сложным и почему?

- Марк/Артак: Самым сложным трюком был тот, который мы недавно показали на Красном октябре. Трюк, как в «Иллюзии обмана», только круче! Мы к нему очень долго готовились, он был технически непростым, но мы его сделали.

Фото: Личный архив

- В детстве вы вдохновлялись номерами Дэвида Копперфильда и других выдающихся иллюзионистов?

- Марк/Артак: Разумеется, нужно было кем-то вдохновляться, за кем-то следовать и повторять, тем более в нашем иллюзорном жанре это только так и работает. Дэвид Копперфильд был одним из самых популярных иллюзионистов, смотрели шоу с ним, разбирали его трюки. Каждый иллюзионист помнит, что прежде чем показать номер на публике, каждое движение трюка нужно детально репетировать и повторять сотнями часов перед зеркалом. Такова реальность каждого профессионального иллюзиониста.

- Почему вас интересует именно этот вид творчества? Что вы находите в нем для себя?

Марк/Артак: Нам нравится развитие и возможность делать все. Это уникальный жанр искусства, в котором можно создавать спецэффекты, нереальную графику в реальной жизни. Все фантазии, которые приходят в голову, можно воплотить в реальность.

- Бывали ли неожиданные развития событий в ваших шоу? Когда кто-то вскакивал и начинал «разоблачать», к примеру?

- Марк/Артак: У иллюзионистов есть интересный прием, когда, выступая перед аудиторией, они дают ложную надежду на то, что зритель догадался, как делается тот или иной трюк. Это необходимо для того, чтобы в конце их удивление было еще ярче и масштабнее. Вот такое бывало.

- Сами нервничаете, когда исполняете трюки?

- Марк/Артак: Когда показываем номер впервые, то бывает небольшой мандраж. Но это больше не нервы, а предвкушение результата — как все получится и какая будет реакция.

- Насколько в наше непростое время людям необходимо то, чем вы занимаетесь, как считаете?

- Марк/Артак: Необходимо на сто процентов! В сложные времена люди испытывают бОльшую потребность в искусстве. Это позволяет им развиваться, видеть что-то новое, расширять границы сознания, вдохновляться чем-то.

- Как относитесь к слову «обман», которое часто употребляют в отношении трюков?

- Марк/Артак: Если слово «обман» в данном случае синоним слову «иллюзия», то нормально. А вообще, обман это нечто, от чего люди получают негативные эмоции. На наших выступлениях люди получают только позитивные и крутые эмоции, поэтому обмана здесь нет.

- Можно ли сказать, что жизнь - это тоже игра, где многие рады обманываться и участвовать в шоу?

- Марк/Артак: Жизнь – это некая иллюзия, в которой люди забываются и растворяются. Создают уголок, пространство, в котором им комфортно находиться. Как только они пытаются из этой комфортной зоны иллюзии выйти, встречаются с реальностью. Поэтому жизнь, однозначно, игра.

- Как ваши любимые девушки (жены) относятся к вашему творчеству, разыгрываете ли их фокусами?

- Марк/Артак: В данный момент мы холосты. Но совершенно точно, что наши вторые половинки будут разделять наши интересы.

- Не возникало ли у вас разговоров с близкими или друзьями о том, что «пора заняться чем-то более серьезным»?

- Марк/Артак: Странная формулировка вопроса. Возьмите, к примеру, Дэвида Копперфильда, которого вы упоминали. Он — долларовый миллионер. Нашу работу все еще можно считать несерьезной? То же самое можно сказать про комиков: раньше к ним тоже относились несерьезно, а сейчас комики — одни из самых известных и богатых российских звезд. А если говорить с точки зрения значимости, то с наших концертов люди всегда уходят восторженными, полными энергии и сил. Не каждый фильм может вызвать такие эмоции!