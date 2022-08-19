Рекордное бегство капитала: за месяц россияне вывели за рубеж $4,7 млрд

В июне за границу безналичным путем переехали 266 млрд рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Россияне потихоньку выводят сбережения за рубеж. Об этом говорит статистика Центробанка. В июне за границу безналичным путем переехали 266 млрд рублей. В долларах это примерно $4,7 млрд. В американской валюте это рекорд за всю историю расчетов. А в рублях больше денег отправилось за рубеж только в феврале.

Причин для такого оттока несколько. Во-первых, часть россиян переехали за рубеж. Некоторые работают на российские компании, некоторые — уже нет. Но так или иначе, часть накопленных сбережений либо сразу, либо постепенно переводят на свои счета в зарубежных банках. Это единственный способ распорядиться ими в большинстве стран, в которых еще не работает платежная система «Мир».

Вторая причина — карточный туризм. Жители крупных городов, которые никуда не переехали, стали массово оформлять карты банков из соседних государств (в Казахстане, Узбекистане, Армении и Беларуси). И переводить туда часть накопленных средств. Карты зарубежных банков нужны для того, чтобы расплачиваться ими за рубежом или за заграничные онлайн-сервисы.

А главный фактор, который повлиял на резкий рост оттока именно в июне, - это снятие ограничений со стороны Центробанка. До этого действовали ограничения в 10 и 50 тысяч долларов. А с 8 июня стало возможно отправлять за рубеж до 150 тысяч долларов в месяц. А с 30 июня лимит расширили до миллиона долларов в месяц. И после этого не поднимали. В России еще достаточно банков, которые осуществляют SWIFT-переводы. Поэтому в июне произошел небольшой скачок, а статистика за июль, скорее всего, станет рекордной.

Если оценить абсолютный объем оттока, то он не так уж велик. Всего на депозитах граждан в российских банках лежит около 34,3 трлн рублей. А на зарубежных счетах — 2,3 трлн рублей. Июньский отток составил всего 0,6% от общего числа сбережений россиян, лежащих в банках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как утекают сбережения россиян из страны

Месяц и объем оттока (млрд рублей)

Январь 34,3

Февраль 331,6

Март 173,8

Апрель 114,4

Май 99,6

Июнь 266,1

По данным ЦБ.