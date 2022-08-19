Инфлюэнсеры Yappy прокачали блогеров на фестивале «Таврида.Арт»

Мобильная академия контента YAPPY Truck посетила фестиваль «Таврида.АРТ». Он прошёл с 15 по 19 августа в Судаке. В этом году мероприятие, где 5 дней непрерывно звучала музыка и прошло больше 3 тысяч активностей, всего посетили более 50 тысяч участников и зрителей со всей России.Среди них рэпер ST, Максим Игумнов и другие известные инфлюэнсеры от видеоплатформы YAPPY.

На время фестиваля трак с современным аудио- и видеооборудованием расположился в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены. Ежедневно каждый желающий мог посетить трак, принять участие в лекциях и мастер-классах от инфлюэнсеров и прокачаться в создании коротких вертикальных видео в YAPPY.

Так, Мария Хамидова рассказала, как найти свою нишу и набирать тысячи просмотров, Дима Пучков поделился тонкостями создания коллабов, а блогер с волосами цвета соцсети KNOPKAYAPPYобъяснила, как продвигать экспертный аккаунт.

Специально для гостей «Таврида.АРТ» в лектории выступил рэпер ST. Артист поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети:

«Быть креативным и актуальным сегодня — это достаточно непростая задача для блогера и креатора. Моя цель —поделиться своим опытом, дать все возможные инструменты и практически применимые знания, которые создатель контента сможет использовать для достижения максимально эффективного результата в социальных сетях, а в частности, в новой и перспективной сети YAPPY», — отметил ST.

Инфлюэнсеры выступали на траке каждый день, поэтому, чтобы каждый мог узнать больше о блогосфере и прочувствовать атмосферу праздника, ведущий и блогер Максим Игумнов записывал на площадке интервью и коллабы с участниками фестиваляи снимал репортажные видео в официальный канал YAPPY в Telegram.

Кроме того, каждый посетитель мобильной академии контента мог поучаствовать в конкурсе и выиграть фирменный мерчот YAPPY на память о мероприятии.

Теперь все участники мероприятия смогут принять участие в «Баттле городов». Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPYc хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPYTruck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.

YAPPY Truck объединяет региональные блогерские комьюнити и даёт возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Трак путешествует по российским городам всё лето, и Судак стал его пятой остановкой — опробовать все фишки мобильной академии и записать уникальный контент со звёздами и блогерами уже смогли жители Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, а финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве.