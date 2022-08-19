Разбогатели в России и уехали тратить: Лобода купила жилье в Латвии, Седокова поселилась в США

Светлана Лобода купила дом в Юрмале и квартиру в Риге. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эстрадные звезды из Украины долгие годы зарабатывали в России очень большие деньги. Эти деньги певицы выводили на счета в зарубежные банки, поэтому все что у них осталось в Москве и Подмосковье – это недвижимость. Больше всех из эстрадных звезд зарабатывала Светлана Лобода, а ее коллега Анна Седокова помимо творчества занялась в России еще и бизнесом. Полгода назад эти артистки с украинским гражданством уехали из России и живут за границей. Если Лобода распространяет фейки о спецоперации, то Седокова осторожно молчит, не высказываясь на политические темы. Рассказываем, как устроились и зарабатывают за границей Светлана Лобода и Анна Седокова.

«Суперзвезда» едет работать в Германию

39-летняя Светлана Лобода обосновалась в Латвии. Здесь она купила дом в Юрмале, квартиру в Риге. Певица на днях вещала на рижской радиостанции: «В последнее время я живу в Риге. Я уже свыклась с этим городом, уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно…» Старшая дочь Лободы 11-летняя Ева с нового учебного года идет в самую дорогую школу Латвии под названием «Экзюпери», здесь преподают на английском языке. Год учебы в этой частной международной школе стоит 15 тысяч евро (913 тысяч рублей). Здесь же сад, куда может ходить младшая дочь 4-летняя Матильда (имя Тильда было выдумано ради пиар-романа с музыкантом Тиллем Линдеманном).

Звезда может себе позволить и покупку недвижимости, и прожить пару лет без интенсивного графика работы. Лобода жила последние семь лет в России: в Москве у нее квартира, в Подмосковье особняк в элитном поселке. Здесь же успешно строила карьеру: после выхода песни «Суперстар» и других хитов ее гонорар за один концерт составлял в среднем 70 тысяч евро. Звезда была востребована на частных мероприятиях, могла себе позволить выбирать – зарабатывала бешеные деньги. Помимо «заказников» была еще работа на ТВ (наставник шоу «Голос»), рекламные контракты, гастроли.

Лобода и ее подмосковный особняк. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лобода планирует концерты в Грузии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве; с сентября тур по Германии, где билеты расходятся быстро – средние цены от 59 евро до 199 евро. Количество частных выступлений снизилось на 90%.

Теперь Лобода теперь резко высказывается о нашей стране и россиянах, распространяет ложную информацию о СВО. Поэтому распродать свою элитную недвижимость в Москве гражданке Украины Лободе будет не совсем просто.

Почему? Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объяснил kp.ru нюансы указа о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ касательно подобных сделок: «Особое внимание следует обратить на Указ Президента РФ №81 от 01.03.2022 года. В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица - с 02.03.2022 года нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке».

Седокова осталась с ипотекой

39-летняя Анна Седокова сейчас в США. Там нашел работу ее муж (Янис Тимма играет в баскетбольной команде), стала студенткой старшая дочь, учится в школе младшая (постоянно проживая с отцом в Америке), а сама Анна занимается воспитанием младшего сына. 17-летняя Алина уже самостоятельная – начинает учебу в университете, 10-летняя Моника живет со своим отцом (вторым мужем Седоковой) по решению суда, 4-летний Гектор живет с Анной и ее мужем. В Америку Седокова зачастила еще в прошлом году: ее муж гражданин Латвии Янис Тимма завершил карьеру в российских баскетбольных клубах: «Химки», «УНИКС» и перебрался работать в Америке. Однако до марта текущего года Анна прилетала в Россию поработать: минувшей зимой дала два концерта в Москве, теперь же сидит в США. Здесь они с мужем снимают жилье. Ведет себя относительно острых тем певица осторожно: не высказывается, заняла выжидательную позицию. Так как не поет, но руководит удаленно бизнесом – в России у нее зарегистрирована компания по торговле одеждой собственного бренда: продают вещи через интернет и в рознице. Седокова держится на финансовом плаву, так как последние годы активно занималась бизнес-проектами.

Седокова купила две квартиры в новостройках столицы в ипотеку. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вся собственная недвижимость у Анны в Москве – здесь она купила две видовых квартиры в престижных районах в ипотеку. Первую квартиру Седокова взяла в 2018-м году, а вторую в 2020-м. Кредиты звезда гасила досрочными платежами, поэтому рассчитывала выплатить раньше чем через 20 ипотечных лет. Ежемесячный платеж по кредиту только за одну квартиру – около 500 тысяч рублей. Квартиры звезда приобрела в новостройках, поэтому вложила в ремонт большие деньги. Одна из квартир в центре площадью 200 кв м приобретена за 58 миллионов рублей. Второй объект недвижимости из этой же ценовой категории. По слухам певица хочет продать одну из квартир.