Минобороны: Киевские власти лишили детей знаний и будущего

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

«Вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено, - заявил СМИ на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал - полковник отметил, что «ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений».

«Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», - подчеркнул Мизинцев и добавил, что Киев собрался организовать образовательный процесс по пяти формам обучения: очной, дистанционной, семейной, смешанной и экстернатуре.

Очевидно, что благодаря политики западных и украинских властей очная форма обучения детей на Украине стала невозможной.

В Киеве это объясняют тем, что большинство детей, выехали за пределы Украины в качестве беженцев. А западные и украинские СМИ вводят международную общественность в заблуждение, утверждая, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», якобы наносимые российскими Вооруженными Силами по гражданской инфраструктуре.

Фото: Министерство обороны РФ

«Киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего», - заявил представитель Минобороны, и обратил внимание участников брифинга на то, что объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наемников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения.

Данный факт был зафиксирован и в докладе международной организации «Эмнести Интернэшнл». А межведомственный координационный штаб России сообщил новые адреса:

- «В Артемовске в общежитии аграрного училища (ул. Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Славянске в спортивном комплексе«Локомотив» (ул. Вокзальная) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО».

- «В Прелестном на территории музейного комплекса (музей народной архитектуры, быта и детского творчества) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику».

- «В Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита»».

«Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», -предупредил представитель военного ведомства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2 116 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 487 821 человек, из которых 557 244 ребенка».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 586 534 автомобиля, в том числе за сутки – 1 808».

- На пунктах сбора подготовлено свыше 59,1 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 57 075,7 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 474 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, мирному населению передано 187,1 тонны гуманитарной помощи.

19 августа 2022 г. проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 507,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания».