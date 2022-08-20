Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 августа 2022 года: разрытые могилы, расстрел наемников и дилемма газовой трубы

Солдаты ВСУ на позициях в Запорожской области. Фото: REUTERS

ЭСТОНИЯ ИНИЦИИРУЕТ ВОСЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

Пресс-служба МИД Эстонии официально заявила, что Таллин готовится внести в Еврокомиссию предложение о введении восьмого пакета антироссийских санкций.

- Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Эстония также предлагает, чтобы санкции распространились и на поездки граждан России в Европу, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Предыдущих семи пакетов, по всей видимости, оказалось недостаточно, чтобы мозги у европейцев встали на место. И эстонцы готовы продолжать до бесконечности, до последнего эстонца.

ЛИТВА НАШЛА СПОСОБ БОРЬБЫ С ДОРОГИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Оригинальный способ борьбы с резко возросшими тарифами на электроэнергию предложили литовские власти. В то время суток, когда цена становится запредельно высокой, они предлагают останавливать всю деловую активность в стране – от предприятий и до супермаркетов.

- Это не символический акт, мы всерьез рассматриваем идею полного прекращения работы с 18 до 19 часов, когда стоимость электроэнергии настолько высока, разъяснили власти республики в ответ на вопрос, не является ли данная инициатива троллингом со стороны известного фейковыми новостями сатирического агентства "Панорама".

А почему только на час? Если остановить всю работу на 24 часа, то будет экономия не только по счетам за электричество, но и по зарплатам.

ВО ЛЬВОВЕ РАЗРОЮТ МОГИЛЫ СОВТСКИХ СОЛДАТ

Власти украинского Львова приняли решение вскрыть на мемориале "Марсово поле" захоронение более 3-х тысяч могил советских воинов-освободителей от нацизма. Объявлено, что могилы будут перенесены в другое место, но его точно еще не определили. Похоже, что и неточно тоже. Зато на месте мемориала советским воинам, павшим в Великую Отечественную, власти Львова решили устроить другой мемориал, но на этот раз уже новым "героям Украины" – бандеровцам.

Что тут скажешь? Какая страна, такие и герои.

ГАЗ – ОН И В АФРИКЕ ГАЗ

"Северный поток -2" вновь в центре внимания политиков Германии. На этот раз за его немедленный запуск выступил вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.

- Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму, — заявил Кубики в интервью RND, а после того, как подверг критике бездействие федерального правительства, не без сарказма заявил. - Газ из "Северного потока — 2" не отличается от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба.

Очень здравое рассуждение, стоит признать. Особенно на фоне того, что после того, как "Газпром" объявил о полной остановке транспортировки газа по "Северному потоку" на трое суток (с 31 августа по 2 сентября) из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата, цены на газ выросли тут же и преодолели отметку в 2700 долларов за тысячу кубов. Какая разница, какая там труба, если газ – он и в Африке газ.

СУДЬБА НАЕМНИКОВ ПРОЯСНИЛАСЬ?

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по итогам нового судебного процесса над иностранными наемниками их также могут приговорить к смертной казни. Что же касается тех из "псов войны", кто был приговорен к высшей мере по результатам первого судебного процесса, то их дело, по словам Пушилина, передано из судебной инстанции в Министерство юстиции. Как пояснил Пушилин, сроки апелляции уже прошли. Вроде бы обычное сообщение, но вся закавыка в том, что именно в состав Минюста входит Служба исполнения наказаний, которая должна осуществить исполнение вынесенного вердикта после того, как вступает в силу приговор.

Глава ДНР Денис Пушилин.

ЛИТВА "КИНЖАЛА" НЕ БОИТСЯ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "размещение в Калининградской области трёх российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" значительно не повлияет на баланс сил в регионе".

Наверное, в чем-т он отчасти прав. Но лучше бы Анушаускас рассказал, что присутствие или отсутствие самой Литвы, вообще, никак не влияет на этот самый баланс в регионе, Европе, да и в целом, в любых масштабах. Что на ноль ни умножай, все станет этим самым нолем. И, хотя делить на него нельзя, а вот его – можно.

ПРИГЛАСИТЕ ЗЕЛЮ … СТАНЦЕВАТЬ

В Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если форум посетит Путин. В качестве кого должен быть там Зеленский, не уточнили. Разве что в качестве представителя не первой, а последней мировой "двадцатки".

Как пишет издание Bloomberg, "США и некоторые другие члены "Большой семерки" теперь просят Индонезию направить приглашение Владимиру Зеленскому присутствовать хотя бы на некоторых встречах".

Нет, не исключен, конечно, вариант и участия в культурной программе. Музицирование, например, оригинальное или там не менее оригинальный танец в костюме из клипа "Казаки". Но надо потренироваться, артист может быть не в форме.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам.

- Премьер-министр Кнады Джастин Трюдо сообщил, что его страна в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед наступающей зимой.

- Китай и Индия выкупили у России весь предложенный им уголь после того, как уголь попал под антироссийские санкции Евросоюза. Сможет ли теперь ФРГ купить немного "индийского" угля для себя и по какой цене?

- Глава Оболонского района Киева Кирилл Фесик призвал подотчетное ему население не воровать блокпосты, установленные на дорогах, пригрозив "найти и покарать". "А шо такого? А если в своем хозяйстве он нужнее?

- Высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что США изучают возможности поставок новых видов вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на Украине. Лозунг "до последнего украинца" не подлежит пересмотру.

- В Херсонской области задержали двух братьев и невесту одного из них, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья с тремя малолетними детьми.

- Семья итальянских экоактивистов поделилась секретом, как им удается платить за воду всего 10 долларов в месяц. Оказалось, что они готовят еду на той воде, которой моются перед этим в душе. Право слово, немецкий вариант с обтиранием мокрой тряпкой на этом фоне выглядит по добротному патриархально.

- Минфин Украины по состоянию на 18 августа получил лишь 1,5 млрд. долларов от Запада вместо ожидавшихся в этом месяце 6 млрд. Когда эти европейцы прекратят уже красть украинские деньги?