Герои «Z» расскажут нам «не придуманные фантастические голливудские истории»

Фото: Александр КОЦ

Центральный архив Минобороны России недавно опубликовал наградные листы на советских военнослужащих, что писались в редкие минуты затишья между боями на Украине с фашистскими захватчиками. По сути своей они как две капли воды схожи с теми, что оформляются сегодня на российских военнослужащих. Порой совпадают фамилии и обстоятельства совершения героического поступка. Отличие в том, что в годы Великой Отечественной войны наградные часто писали от руки карандашами, а потом утверждались месяцами. Сегодня все это оформляется за несколько дней и героев награждают на передовой, бывает, что и в госпиталях.

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи.

Воины сегодня уверенно делают свою работу так как хорошо понимают причины и цели операции, которой предстоит денацифицировать и демилитаризировать территорию Украины. Так глубоко, как это будет необходимо, чтобы боевые снаряды больше не беспокоили жителей приграничных районов России и Донбасса.

А потому, не жалея жизни наши воины в смертельной игре с противником показывают все, чему научились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня». Напомним имена тех, кто проявил образцовую боевую выучку и заслужил госнаграды.

ПОКА ОНИ БЬЮТСЯ НАСМЕРТЬ

Сержант Николай Визнович

«При освобождении города Изюма Харьковской области сержант Николай Визнович в составе батальонно-тактической группы 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие по занятию оборонительного рубежа для обеспечения прохождения российских войск. В ходе боя противник наносил значительные артиллерийские и минометные удары. По подразделению сержанта Визновича работал танк противника. Бой продолжался в течение шести часов. В ходе сражения разведчики уничтожили два бронетранспортера и несколько минометных расчетов противника. Через месяц при выполнении поставленных боевых задач в составе той же группы был обнаружен наблюдательный пункт с беспилотными летательными аппаратами. Дождавшись возвращения военнослужащих ВСУ на данный наблюдательный пункт для получения данных с БЛА, они были уничтожены в кратчайшие сроки».

Рядовой Александр Режигло

«Боец расчета гаубичного самоходного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Александр Режигло точно помнит, что его служба в Народной милиции ЛНР началась 23 июля 2014 года, когда колонны противника прорвались через поселок Новопавловка и вчерашний мирный шахтёр, по образованию горный мастер, как и его побратимы по шахте «Княгининская», был вынужден взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса. Артиллерист научился точно уничтожать движущиеся цели. В частности, не так давно расчет самоходного орудия Режигло поразил танк ВСУ, попав ему прямо в люк. Всего же на счету дивизиона не один десяток единиц уничтоженной вражеской техники. Артиллеристы ЛНР выпускают по позициям врага десятки агитационных снарядов с подробными инструкциями для солдат ВСУ, как правильно сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. После победы, если восстановят его шахту, Александр Режигло готов вернутся к мирной жизни. Но пока враг не изгнан из Донбасса он будет держать в руках оружие».

Сержант Руслан Волченков

«Сержант Волченков составе группы десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по населенному пункту, Руслан обнаружил выявлена замаскированную позицию националистов.

Руслан Волченков, оценив ситуацию, внезапно открыл огонь по превосходящей по живой силе противника. В ходе скоротечного боя Руслан лично уничтожил 8 националистов. Оставшиеся в живых националисты спешно покинули позиции и отступили. Смелые и решительные действия сержанта Руслана Волченкова, проявленные им мужество и героизм, позволили сломить сопротивление противника на направлении наступления подразделения, что привело к освобождению населенного пункта».

Рядовой Дагир Виноградов

«Действуя в составе парашютно-десантной роты, наводчик – оператор рядовой Дагир Виноградов выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских националистов, вооруженного стрелковым оружием, гранатометами и ПТУР. Взвод рядового Виноградова после огневой поддержки минометных расчетов предпринял попытку обойти противника с фланга. Пользуясь внезапностью, Дагир одним из первых нанес удар во фланг противнику. Смелыми и решительными действиями, в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядовой Виноградов, лично огнем из пушки БМП-2 уничтожил 5 националистов. По итогам боя, опорный пункт боевиков был взят».

Гвардии младший сержант Николай Смирнов

«Гвардии младший сержант, командир БМД Николай Смирнов ликвидировал 20 боевиков и две единицы их боевой техники. В ВДВ мечтал попасть с шести лет, сегодня он командует боевой машиной десанта. Его экипаж - наводчик-оператор и механик-водитель – выполняет задачу пятый месяц. Мирное население всегда встречает российских освободителей с радостью и благодарностью».

Младший сержант Денис Байматов

«Командир инженерно-штурмового отделения младший сержант Денис Байматов во время инженерной разведки обнаружил группу украинских националистов, минирующих дорогу. Завязался бой. Благодаря смелым и решительным действиями группы, вооруженные боевики были уничтожены. Денис лично обнаружил и уничтожил 3 националистов и более 10 управляемых фугасов».

Сержант Владимир Бадлуев

«Сержант Владимир Бадлуев, действуя в составе группы российских десантников, выполнял задачи по взятию под контроль и удержанию стратегически важного объекта. Из вооружения боевой машины десанта лично уничтожил грузовой автомобиль с боеприпасами и трех националистов. В ходе ведения оборонительного боя, Владимир организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до 7 человек. Действия Балуева позволили отразить атаки националистов и удержать объект».

Сержант Николай Сухочев

«Сержант Николай Сухочев осуществлял огневое поражение вскрытых позиций украинских националистов. Получив координаты оборудованных огневых точек противника, боевым расчетом под командованием сержанта Николая Сухочева был нанесен удар по целям врага. В результате точного огня было уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники, находящихся в укрытиях националистических формирований и до 15 боевиков».

НАМ КРУТЯТ КИНО ПРО ВРАГОВ

Читаешь эти наградные листы, мысленно поблагодаришь военнослужащих, включаешь телевизор, а там очередной голливудский боевик про американских военных, инструкторы и наемники которых прямо сейчас показывают украинским националистам, как эффективнее убивать мирных жителей Донбасса и наших военнослужащих.

Неужели фильмы про американских вояк показывают по заявкам телезрителей? Конечно же нет: по последним данным ВЦИОМ в России осталось 14% россиян, которым симпатизирует Америка, а более 70% граждан России относятся к США еще и негативно, при этом из них 47% заявили об своем «очень плохом» отношении к США.

Тогда зачем все это продолжают крутить по ящику?

На этот вопрос еще в прошлом году ответила на Форуме «История для будущего. Новый взгляд» (проводилось по инициативе Российского военно-исторического общества) бывший министр образования России (2016-2018 гг.), председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

Она призналась, что российскую историю успели несколько раз переписать во время так называемой горбачевской перестройки. И обошлось это Западу в очень смешную сумму. Вот, как об этом рассказала участникам Форума Ольга Юрьевна: «Главный акцент в 4-ой образовательной реформе России, которая пришлась на перестройку делался на обновление содержания гуманитарных наук. Реформаторы пытались за короткий срок переписать 4 дисциплины: историю, литературу, обществоведение, экономическую географию. Таким образом за год-другой собирались получить абсолютно другое поколение. Решением правительства тогда было разрешено привлечь новых преподавателей, которые преподают гуманитарные предметы и зарубежных соразработчиков учебных программ и пособий для школ. Не обошлось без Фонда Сороса: Министерство образования России получило от него для создания и экспертизы новых учебников по истории и обществознанию 5 миллионов долларов. Тогда в издательской деятельности этих учебников участвовали издательства Бельгии, Норвегии, Нидерландов и ФРГ».

В своем докладе Ольга Юрьевна озвучила шокирующие факты. Оказывается, «реформа» Сороса в образовании должна была вытеснить из учебников истории и русского языка само понятие единой России. В 1991 году были разработаны учебные программы и учебники для отдельных регионов: Поволжья, Южной Сибири и Северного Кавказа. Авторы реформы предлагали приватизировать учебные заведения а управленцам от Минобразования России получать гранты и обучение в США. За 4-5 лет было создано 450 учебников «нового поколения». К 1998 году издательством этих новых учебников под девизом «свободы и плюрализм» занималось уже 10 тысяч организаций и типографий. Они переписывали учебники создавая альтернативную историю. Это при том, что до 1991 года наша страна имела 120 учебников, которых всем хватало.

«Закончилось все тем, что в конце 90-х годов были отменены экзамены по истории России. Никто не знал, по какой программе их принимать», - заявила Васильева.

И НАВЯЗЫВАЮТ «ГОЛЛИВУД»

«В Конституции России теперь закреплено понятие Государственной исторической политики. Но этого не достаточно. Смотрите, как США беспринципно насаждает свою точку зрения. Всеми доступными средствами. Нам необходимо от оправдательной позиции и борьбы с фальсификациями перейти к насаждению своей точки зрения. Нам это делать легче, чем Фонду Сороса, так как мы говорим правду» - призвал тогда учителей и студентов бывший министр культуры России, помощник президента России Владимир Мединский.

Также на Форуме прозвучали предостережения о замалчивании неудобных страниц в истории и предложения начать рассматривать беспрерывную историю нашего Отечества в сравнении с развитием Западной цивилизации. Это по мнению экспертов это могло бы объяснить школьникам возникновение многих процессов в России.

- Только так, в контексте мировой истории можно будет понять логику поступков наших предков, - заметил Мединский.

Хорошее сравнение в своем выступлении тогда сделал Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил собравшимся, что США и Англии в общем-то особо нечем гордиться: «в годы Великой Отечественной войны наши западные союзники не были замечены ни в одной битве, которую можно было сопоставить со Сталинградской».

Идеи хорошие. Но как нам бороться с НАТО, когда мы продолжаем ежедневно показывать голливудскую продукцию нашим подросткам. Неужели все обстоит именно так, как со школьными учебниками в 90-е годы?

«НЕБО» И «СОЛНЦЕПЕК»

Ради справедливости надо сказать, что тот прошлогодний Форум прошел не ради «поговорить». С тех пор в прокат вышли фильмы «Небо» и «Солнцепек», что рассказали молодому поколению о ситуации с терроризмом в Сирии и Донбассе. Но и эти замечательные фильмы - капля в море голливудской продукции, что прославляет натовскую военщину.

Подвиги российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, должны быть отражены в кино, а не только в соцсетях и новостях, заявила генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко 16 августа на форуме «Армия-2022».

«Это не придуманные фантастические голливудские истории. Это реальная борьба с терроризмом и нацизмом», — отметила продюсер.

Юрченко отметила, что подвиги наших бойцов «обязательно должны быть показаны в кинотеатрах на больших экранах».

«Производство военно-патриотических кинопроектов должно вестись непрерывно, поскольку их главная цель — вклад в укрепление безопасности — отвечает прежде всего национальным интересам», — сказала продюсер. И заверила, что кинокомпания «Триикс Медиа» может делать подобное кино систематически.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

24 августа на Гоголевском бульваре Москве пройдет просветительский проект Российского военно-исторического общества - фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена подвигу солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годы, и подвигу наших современников – участников специальной военной операции 2022 года.

Выставка рассказывает 30 историй подвигов Героев прошлого и настоящего. Все они объединены чем-то схожим: похожей судьбой, подвигом, местом рождения или местом сражения. Выставка очень эмоциональна. Читая про подвиги современных героев, словно переносишься в годы Великой Отечественной войны. Вот примеры записей из наградных листов: «Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами», «Был ранен или контужен, но из боя не вышел».

«Это было в 1943 году, и это было в 2022-ом. Таких историй очень много! – рассказал Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

КСТАТИ

Российское военно-историческое общество продолжает программу по установке мемориальных досок на школах, в которых учились Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации. За десять лет установлено свыше 3800 таких досок. А с мая этого года Российское военно-историческое общество при поддержке партии «Единая Россия» открывает памятные знаки на школах, где учились Герои специальной военной операции.

Уже открыто 18 памятных досок, и в ближайшее время будет открыто еще три.

Памятные знаки героям Отечества уже открыты на Ставрополье, в Вологодской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской и других областях.