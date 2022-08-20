Израильтянка, до полусмерти избитая охранником Байдена, рассказала, что дело замяли

Тамар Бен-Хаим уверена, что дело о нападении на нее просто замяли Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правнучка покойного главного сефардского раввина Израиля Тамар Бен-Хаим, безжалостно избитая сотрудником секретной службы США, рассказала, что дело о нападении на нее просто замяли.

Инцидент произошел в Иерусалиме, накануне визита в Израиль Байдена. Девушка возвращалась ночью от подруги и в районе рынка подверглась нападению вооруженного мужчины.

– Я оторвала взгляд от телефона и увидела, как он подходит ко мне и бьет кулаком в грудь. Он схватил меня, дал пощечину. Вырвал из уха сережку и наушник, бросив их на землю. Я в эту минуту подумала, что он сейчас меня убьет, – рассказала Бен-Хаим.

По ее словам, напавшего на нее мужчину оттащил его коллега.

А свидетели ночного инцидента утверждают, что от обоих мужчин, вышедших из питейного заведения, здорово разило алкоголем.

Полиция по горячим следам задержала нападавшего, но, поскольку он оказался сотрудником секретной службы США, обеспечивающей безопасность американского президента Джо Байдена, мужчину отпустили даже без предъявления обвинения.

Позже представитель службы сообщил, что напавший на девушку сотрудник был отправлен в США и отстранен от работы до окончания расследования.

Сама же Тамар Бен-Хаим уверена, что никакого расследования не ведется, и дело просто замяли.

– Вы можете приехать в другую страну, избить кого-то чуть не до смерти и просто исчезнуть с нулевыми последствиями? – спросила девушка.

Вопрос риторический. Но скорее всего, когда речь идет о «носителях высшей демократии», дело обстоит именно так.

Американские и израильские СМИ обратились за комментариями в Белый дом, МИД и полицию Израиля – как и следовало ожидать, во всех структурах обращение просто проигнорировали.