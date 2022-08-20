Глава правительства Австралии тайно назначил себя на пять министерских постов

Бывший глава правительства Австралии Скотт Моррисон считает, что у него не было другого выхода Фото: REUTERS

Действующий премьер-министр Австралии Энтони Албаниз утверждает, что бывший глава правительства Скотт Моррисон втайне ото всех назначил себя сразу на пять министерских должностей в период с 2020 по 2021 год.

Моррисон, ушедший с поста премьера и лидера Либеральной партии после поражения на выборах в мае, не пытается отрицать обвинения своего преемника. Он просто убежден в том, что по другому действовать было нельзя.

– Я управлял кораблем в разгар бури. Будучи премьер-министром, только я мог по-настоящему осознать всю тяжесть ответственности, которая лежала на моих плечах и ни на чьих других, – заявил Моррисон.

Под «бурей» он имел в виду пандемию коронавируса, в разгар которой он и принял присягу в ключевых ведомствах страны.

О том, что премьер взял под контроль министерства внутренних дел, здравоохранения, финансов, ресурсов, а также казначейство, не знали даже действующие министры.

Нынешний глава правительства Австралии Энтони Албаниз считает, что подобная ситуация «в корне подрывает демократическую систему страны».

Комментируя ситуацию, глава МВД Клэр О’Нил заявила, что положение дел, при котором о тайных назначениях в течение года не знал даже начальник разведывательного управления, показывает уязвимость австралийской системы власти.