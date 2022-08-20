Португалия, Кипр и Греция не хотят вводить запрет на выдачу виз россиянам

Упускать деньги от российских туристов ради Украины и «европейского единства» ряд стран не готов Фото: EAST NEWS

Идея с полным запретом на выдачу гражданам России туристических виз в страны Западной Европы далеко не везде получила поддержку. Прежде всего, против нововведения те страны, где туризм играет немалую роль в экономике.

Так о своем несогласии с подобным методом воздействия на власти РФ уже заявили Кипр и Греция.

На Кипре свое нежелание вводить тотальные ограничения объяснили тем, что на острове проживает очень много этнических русских, а в Лимассоле, втором по величине городе на южном побережье Кипра, русскоязычным является каждый пятый житель.

В Греции придерживаются сходного мнения относительно визового запрета.

Однако, если копнуть чуть глубже, то выяснится, что доброе отношение к своим русскоязычным гражданам вряд ли играет решающую роль в столь щепетильном вопросе. На самом деле, солидную часть турпотока как на Кипр, так и в Грецию составляют именно граждане России. А теперь еще и возрос интерес к этим странам со стороны российских и белорусских IT-специалистов. А это все деньги, упускать которые ради Украины и «европейского единства» никто не готов.

Еще одной страной, отказавшейся вводить запрет, стала Португалия. МИД страны заявил, что готов отстаивать свою точку зрения на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в Праге в конце августа.