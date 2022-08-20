Не свободен: Один из самых завидных холостяков планеты обзавелся невестой

Через некоторое время после помолвки будет сделано официальное заявление о предстоящей свадьбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде состоялась торжественная церемония помолвки наследного принца Иордании Хусейна ибн Абдаллы и саудитки Раджвы Халид бин Мусаид бин Саид бин Абдул-Азиз ас-Саид.

На церемонии присутствовали гости с обеих сторон, в том числе, король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рания.

Известно, что избранница наследного принца - его ровесница (обоим по 28 лет), а ее отец руководит советом директоров крупнейшей в Саудовской Аравии строительной компании.

Раджва училась на родине, однако высшее образование предпочла получать в США. По специальности она - архитектор.

Хусейн ибн Абдалла – старший сын в семье короля Иордании. Кроме него есть две сестры и младший брат. Официальный титул наследного принца Хусейн получил в 2004 году. Впрочем, в том качестве он может пробыть еще достаточно долго, поскольку его отец, король Абдалла II, далеко не стар – в этом году ему исполнилось всего 60 лет.

На престол Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла взошел в 1999 году после смерти его отца Хусейна ибн Талала.

Наследный принц, как и его избранница, учился в США – в 2012 году Джорджтаунский университет присвоил ему степень бакалавра в области международной истории. Кроме того, он окончил военную академию в Британии и имеет звание лейтенанта иорданской армии.

Пожалуй, главным его достижением на сегодняшний день является то, что в 2015 году в возрасте 20 лет Хусейн ибн Абдалла стал самым молодым человеком, возглавившим сессию Совета Безопасности ООН.

В настоящее время иногда исполняет королевские обязанности, а однажды, во время отсутствия в стране отца был регентом.

Ожидается, что через некоторое время после помолвки будет сделано официальное заявление о предстоящей свадьбе.