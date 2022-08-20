Украина вновь объявила, что может спасти Европу

Украсть российский газ, как это практиковала Украина в течение ряда лет, больше не получится Фото: REUTERS

В Незалежной живут какие-то удивительные люди – каждый раз они готовы бросить все и спасать европейцев от мнимых или реальных проблем, и каждый раз выясняется, что под их декларациями нет никакой основы для подобных заявлений.

Совсем недавно Киев объявил, что Украина может поделиться вырабатываемой на украинских электростанциях электроэнергией в условиях, когда собственная генерация в странах Евросоюза прогнозирует спад в грядущем отопительном сезоне из-за отсутствия топлива – газа, угля и мазута. Идея для украинских властей очень привлекательная, если обратить внимание на стоимость электроэнергии в Европе, которая начала бить рекорд за рекордом еще задолго до начала отопительного сезона. Вот только если углубиться в вопрос немного глубже, неизбежно возникает вопрос, а за счет чего Киев решил спасать Европу, если собственная выработка электроэнергии не позволяет покрывать потребности самой страны. Более того, в кризисные моменты, которые возникали все прошлые зимы, Украина "перехватывала" в определенные периоды электроэнергию у Белоруссии и России. Сейчас эта проблема стала еще более реальной: хотя Украина и лишилась значительной части потребителей из-за остановки и прекращения работы заводов и прочих промышленных производств, "жрущих" электричество как не в себя, но и мощностей генерации стало гораздо меньше. Неудивительно, что в Европе к предложению Киева отнеслись без должного внимания – мели Емеля, твоя неделя.

Но потомки древних укров, выкопавших Черное море, на том эпизоде не остановились. В пятницу "Газпром" объявил, что на 3 дня, с 31-го августа по 2-е сентября, прекращает транспортировку газа по "Северному потоку" из-за необходимости проведения плановых регламентных работ на единственном оставшемся на газопроводе газоперекачивающем агрегате. Сообщение моментально вызвало бурную реакцию – цены на газ моментально пробили вверх планку 2700 доллару за тысячу кубометров. В Германии активизировались на очень высоком уровне дискуссии о необходимости расконсервации "Северного потока – 2", сертификацию которого немцы остановили в рамках антироссийской кампании.

Нужно ли России введение в эксплуатации второй ветки газопровода "СП", отдельный вопрос, ответ на который не так уж прост и очень интересен. Но Украина решила не дожидаться "милостей от природы", а взять их в собственные руки. Руководство газотранспортной системы Украины (ГТСУ) тут же подсуетилось и предложило спасти Европу, объявив, что Киев готов компенсировать дефицит поставок российского газа по "Северному потоку". Впору было умилиться такой самоотверженности в условиях, когда буквально пару дней назад глава "Нафтогаза Украины" рассказал, что заполнить украинских газохранилища до необходимого объема не удастся даже в том случае, если вдруг все звезды сойдутся для решения этой задачи.

Но умиляться и в этом случае совершенно нечему. Потому что в реальности в ГТСУ просто предложило пустить все тот же российский газ в Европу, но по украинской трубе.

- Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу, - говорится в сообщении оператора ГТСУ.

- Как-то неудобненько перед хлопцами получилось, - как выразился украинский предатель в анекдоте, наведя немецких карателей на отряд партизан, после того, как немцы прогнали его пинками и не дали обещанную корову. Ведь в Киеве не перестают призывать Евросоюз полностью отказаться от закупок любых товаров, в том числе, нефти и газа, а тут предложили еще и сами нарастить такие поставки.

То есть и тут украинцы просто предложили, если говорить по сути, забрать "чужую лошадь" у соседа. Потому что своей у них нет, а помочь хочется, да еще можно и заработать на этом. Поскольку с транзита, несмотря на все военные действия Киев получает денежки исправно, хоть и кричит об агрессии и необходимости порвать все связи с Россией.

Нет, ребятки, на чужом горбу в рай въехать больше не получится. Если только на европейском, но не нашем. Игры кончились. И, да, украсть российский газ, как это практиковала Украина в течение ряда лет, тоже больше не получится.