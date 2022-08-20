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Политика20 августа 2022 6:15

Трасс побоялась высказывать Путину в лицо все, что думает о нем и о России

Глава МИД Британии заявила об отсутствии у России "морального права" присутствовать на саммите G20
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
На данный момент Лиз Трасс занимает пост главы МИД Великобритании

На данный момент Лиз Трасс занимает пост главы МИД Великобритании

Фото: REUTERS

В Великобритании засуха, пересохшие русла рек, власти запретили поливать приусадебные участки из шланга под страхом штрафов, и теперь полиция выезжает по вызовам соседей, чтобы зафиксировать нарушителей и наказать их штрафом. Но кандидат в премьер-министры (наиболее вероятная претендентка на этот пост) Лиз Трасс, прославившаяся "познаниями" в географии и поездкой на танке, не может решить главный вопрос, мучительно отравляющий ее нынешние бытие в правительстве (напомним, она является главой МИД Великобритании). И это вопрос – встречаться ей с Путиным на саммите "Большой двадцатки" или нет.

Напомним, ранее она пообещала, что выскажет в лицо Путину все, что она думает о России, ее политике и лично о президенте России. И буквально вчера подтвердила свою готовность к встрече с лидером России. После того, как как президент Индонезии (страны-хозяйки саммита "Большой двадцатки" Джоко Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали, мадам Трасс заявила, что она не отказывается от своего обещания "вызвать на разговор" российского президента, и разговор этот будет жестким.

Но, спустя всего каких-то пару часов мадам, наверное, вспомнила, каким конфузом оборачивались предыдущие попытки западных лидеров "поставить на место Путина", а это обещали и неустанно названивающий ныне в Кремль президент Франции по имени Эмманюэль, и щеголяющий в разноцветных носках (наверное, ими и хотел напугать) премьер Канады Джастин Трюдо. И решила не искушать судьбу.

И всего через каких-то два или три часа Мадам Трасс сменила риторику.

- У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается военная операция на Украине, - заявила Лиз, но тут же оговорилась, чтобы смягчить противоречие с ее же собственным предыдущим заявлением. - Но мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению того, чтобы последствия войны России рассматривались на встречах G20, а также признаки того, что Украина может быть представлена президентом Зеленским на саммите лидеров G20

Удивительная метаморфоза, произошедшая просто на глазах. Сразу повеяло чем-то родным, знакомым, ностальгически близким. Ну как же! Анна Адамовна из "Покровских ворот", которая перед тем, как уединиться с Костиком в его комнате, честно признается: "Я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся".

Отдельно доставляет удовольствие, безусловно, педалирование вопроса о присутствии на саммите "Большой двадцатки" Зеленского. В качестве кого должен быть там Зеленский, правда, не уточняют. Разве что представителем не первой, а последней по уровню стран мировой "двадцатки". Такой "антидвадцатки" планеты. Здесь Лондон поет в унисон с Вашингтоном. Буквально вчера эту тему начали наигрывать и в Вашингтоне. В Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если форум посетит Путин.

Как уже отметило и агентство Bloomberg, "США и некоторые другие члены "Большой семерки" теперь просят Индонезию направить приглашение Владимиру Зеленскому присутствовать хотя бы на некоторых встречах".

Нет, не исключен, конечно, вариант и участия Зеленского в культурной программе. Музицирование, например, оригинальное или там не менее оригинальный танец в костюме из клипа "Казаки". Но надо потренироваться, артист может быть не в форме.

Лиз наверняка оценит и первое, и второе. Тем более, что до конца так и не ясно, сможет ли она внутренне собраться с мыслями, чувствами для того, чтобы чувствовать себя уверенной в разговоре с Путиным. Если таковой состоится. В конце концов, когда станет премьер-министром, может попытаться потренироваться по телефону. Если Путин поднимет трубку. А то у Макрона, говорят, дозвониться до президента России в некоторый временной отрезок просто не получалось. Линия что ли все время была занята?

В конце концов, можно порекомендовать Лизе для начала взять несколько уроков и репетитора, чтобы узнать, где находится Индонезия. Вдруг да усвоит, хоть вся и противоречивая.

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