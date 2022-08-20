Трасс побоялась высказывать Путину в лицо все, что думает о нем и о России

На данный момент Лиз Трасс занимает пост главы МИД Великобритании Фото: REUTERS

В Великобритании засуха, пересохшие русла рек, власти запретили поливать приусадебные участки из шланга под страхом штрафов, и теперь полиция выезжает по вызовам соседей, чтобы зафиксировать нарушителей и наказать их штрафом. Но кандидат в премьер-министры (наиболее вероятная претендентка на этот пост) Лиз Трасс, прославившаяся "познаниями" в географии и поездкой на танке, не может решить главный вопрос, мучительно отравляющий ее нынешние бытие в правительстве (напомним, она является главой МИД Великобритании). И это вопрос – встречаться ей с Путиным на саммите "Большой двадцатки" или нет.

Напомним, ранее она пообещала, что выскажет в лицо Путину все, что она думает о России, ее политике и лично о президенте России. И буквально вчера подтвердила свою готовность к встрече с лидером России. После того, как как президент Индонезии (страны-хозяйки саммита "Большой двадцатки" Джоко Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали, мадам Трасс заявила, что она не отказывается от своего обещания "вызвать на разговор" российского президента, и разговор этот будет жестким.

Но, спустя всего каких-то пару часов мадам, наверное, вспомнила, каким конфузом оборачивались предыдущие попытки западных лидеров "поставить на место Путина", а это обещали и неустанно названивающий ныне в Кремль президент Франции по имени Эмманюэль, и щеголяющий в разноцветных носках (наверное, ими и хотел напугать) премьер Канады Джастин Трюдо. И решила не искушать судьбу.

И всего через каких-то два или три часа Мадам Трасс сменила риторику.

- У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается военная операция на Украине, - заявила Лиз, но тут же оговорилась, чтобы смягчить противоречие с ее же собственным предыдущим заявлением. - Но мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению того, чтобы последствия войны России рассматривались на встречах G20, а также признаки того, что Украина может быть представлена президентом Зеленским на саммите лидеров G20

Удивительная метаморфоза, произошедшая просто на глазах. Сразу повеяло чем-то родным, знакомым, ностальгически близким. Ну как же! Анна Адамовна из "Покровских ворот", которая перед тем, как уединиться с Костиком в его комнате, честно признается: "Я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся".

Отдельно доставляет удовольствие, безусловно, педалирование вопроса о присутствии на саммите "Большой двадцатки" Зеленского. В качестве кого должен быть там Зеленский, правда, не уточняют. Разве что представителем не первой, а последней по уровню стран мировой "двадцатки". Такой "антидвадцатки" планеты. Здесь Лондон поет в унисон с Вашингтоном. Буквально вчера эту тему начали наигрывать и в Вашингтоне. В Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если форум посетит Путин.

Как уже отметило и агентство Bloomberg, "США и некоторые другие члены "Большой семерки" теперь просят Индонезию направить приглашение Владимиру Зеленскому присутствовать хотя бы на некоторых встречах".

Нет, не исключен, конечно, вариант и участия Зеленского в культурной программе. Музицирование, например, оригинальное или там не менее оригинальный танец в костюме из клипа "Казаки". Но надо потренироваться, артист может быть не в форме.

Лиз наверняка оценит и первое, и второе. Тем более, что до конца так и не ясно, сможет ли она внутренне собраться с мыслями, чувствами для того, чтобы чувствовать себя уверенной в разговоре с Путиным. Если таковой состоится. В конце концов, когда станет премьер-министром, может попытаться потренироваться по телефону. Если Путин поднимет трубку. А то у Макрона, говорят, дозвониться до президента России в некоторый временной отрезок просто не получалось. Линия что ли все время была занята?

В конце концов, можно порекомендовать Лизе для начала взять несколько уроков и репетитора, чтобы узнать, где находится Индонезия. Вдруг да усвоит, хоть вся и противоречивая.