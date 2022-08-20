Фрукты, дети, декольте: Влад Лисовец раскрыл секрет успеха российских дизайнеров на Западе

Влад Лисовец раскрыл секрет успеха российских дизайнеров на Западе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На фестивале "Таврида" в Крыму Влад Лисовец предсказуемо оказался самым модным. Под палящим солнцем на берегу Черного моря, когда другие звезды курсировали в шортах, маечках и даже купальниках, стилист выхаживал при полном параде: в белоснежном дизайнерском пиджаке, брюках со стрелками и белой "тавридовской" кепке со слоганом "Мир. Любовь. Искусство", которая идеально подошла к его "луку".

Впрочем, слушать Лисовца оказалось даже приятнее и полезнее, чем просто смотреть: на собственном мастер-классе эксперт моды рассказал начинающим дизайнерам, как заявить о себе на весь мир даже сегодня, когда российскую культуру повсеместно отменяют. Сайт kp.ru приводит самые яркие цитаты стилиста.

НАШ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ - ГАРАЖНЫЙ

- Мы часто боимся работать с русской культурой, русскими традициями и берем всё западное. А вот Гоша Рубчинский и Денис Симачев, например, чью одежду носит весь мир, взяли и обыграли растянутые треники. Рубчинский так вообще замахнулся на то, чего боятся все наши дизайнеры - гаражный или даже тюремный, маргинальный стиль: растянутый свитер, футболки с надписью "Спаси и сохрани" за 20 тысяч рублей. Этот стилёк есть только у нас, а мы почему-то всегда стремимся к люксу, как будто других путей нет. Буду честен: одежда Рубчинского максимально простая, но стилистически завернута гениально: на показах свет, звук, молодые мальчик-модели 19-20 лет, красивые лица, ломаные позы на фотосессиях. Конечно, для обывателя это выглядит агрессивно: да что он себе позволяет, во что он вырядился вообще. Но это не банально! Всегда надо идти вперёд. Когда девять лет назад я вышел в костюме и кроссовках, у всех волосы дыбом встали. А сегодня так ходят уже все.

ПРОРВАТЬСЯ В ГОЛЛИВУД БЕЗ ДЕНЕГ

- Всё возможно. Посмотрите на наших дизайнеров, которых носят мировые звезды. Всех их я знаю лично, там минимум финансовых вложений. Леся Небо никому не платила, но ее одежду носят сегодня сестры Хадид. Билли Айлиш ходит в моем любимом бренде Red September - это молодые ребята, которые делают продукт, используя фишки, популярные в нашей стране 30-40 лет назад. Дуа Липа, вот пожалуйста, в российском бренде CH4RM - посмотрите, какие у них необычные вещи. Очень многие боятся делать странно. Но в этих странностях и есть зацепка.

Стилист появился перед публикой в костюме российского дизайнера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ПРОДАВАТЬ ФУТБОЛКИ ЗА 20 ТЫСЯЧ

- Чтобы дойти до бизнеса, когда все захотят купить ваши футболки за 20 тысяч, вы сперва должны заниматься творчеством. Плох тот творческий человек, который в итоге не начнет зарабатывать. Потому что для творческого человека нужно вдохновение, ему нужно чувствовать себя защищенным. А деньги дают уверенность.

Арт-хаус никогда не будет нужен массам. Всем нужно хэппи. Поэтому четко выбирайте свою аудиторию. Если вы сделали коммерческий попсовый продукт, вам нужны десятилетия, чтобы прийти в арт-хаус. А если вы начнете с моды, с креативного фешена, то потом вы сможете прийти в коммерцию и наконец выпустить те самые дорогущие футболки.

ДЕТИ И ФРУКТЫ РУЛЯТ

- Если вы настроены на коммерцию, то в ваших фотосессиях всегда должны быть либо фрукты, либо дети, либо декольте. Есть определенный набор предметов и явлений, которые у всех без исключения вызывают положительную реакцию. В итоге правильно отснятая вещь нравится куда больше. Она дает такое тепло, за которое сразу хочется отдать деньги.

Ищите моделей-натурщиков, которые дадут жизнь вашему продукту. Добавляйте не вульгарности, а секса – он всегда движет. Уходите от банальных поз и банальных картинок. Работайте с русским: кокошник, ведро, коромысло. У меня есть даже фото с тазом! Пробуйте работать с тем, что уже снято-переснято. Всё уже было, но это можно переосмыслить. Не пытайтесь быть «фирменным» брендом, не пытайтесь быть западными. Хулиганьте, ломайте картинку, миксуйте принты. Надо быть российским брендом и этим гордиться, создавать свой уникальный ДНК.

ТЕПЕРЬ ПАРНИ МОДНЕЕ ДЕВУШЕК

- В этом году модных парней я вижу куда больше, чем девушек. Я даже не верю, что я это говорю. Но у нас наконец появилось очень много суперсвободных и не зажатых ребят.