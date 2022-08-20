Украина собирает новый урожай. Все на продажу?

Невозможность вывозить зерно в нужных объемах в июне привела к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке Фото: REUTERS

Весьма осведомленный украинский Телеграм—канал "Резидент" пишет: "Наш источник в ОП (Офис президента Украины – прим. авт.) рассказал, что большинство зерна нового урожая Украина уже договорилась продать, это позволит привлечь валюту в страну. Продовольственный кризис повысил спрос и цены на зерно/масло, что выгодно для нашей страны и позволит сократить убытки фермеров".

Но после ознакомления с этой информацией возникают сразу два вопроса. Первый – было бы что продавать. И второй, а самим украинцам будет что есть по более-менее доступным ценам?

Буквально на днях стали известны итоги уборки озимых зерновых на Украине. Цифры для Киева озвучены совсем не радостные.

Пшеницы убрано на площади 4,3 млн га, намолочено 17,4 млн тонн.

Ячмень убран на 1,5 млн га, намолочено 5,3 млн тонн.

Особенно ярко нерадостность показателей выглядит на фоне цифр прошлого года. В 2021-м той же пшеницы намолотили 32 млн тонн с 6,9 млн га, а по ячменю аналогичные цифры выглядят так – 10 млн тонн с 2,4 млн га.

Нетрудно заметить, что и абсолютные цифры в нынешнем году гораздо хуже, но и относительные также не дают повода ни для радости, ни для гордости. Если в прошлом году с гектара собирали 44,6 центнера (4,46 тонны), то в этом году урожайность по пшенице едва выбралась за отметку в 40 центнеров (4,04 тонны). Экспортный потенциал у Незалежной, таким образом уменьшился в два раза, если не больше. Хотя какой-то еще и остается, но цифры сильно не такие, на которые рассчитывали в Киеве.

Собранного урожая, безусловно, хватило бы с излишком, для внутреннего потребления населения страны, если бы не одно но. А именно, то самое решение продать по максимуму все зерно, которое будет у страны.

Между тем, уже сейчас цены на муку в Незалежной поползли вверх. И весьма важную роль в этом сыграла все та же "зерновая сделка", которая, с одной стороны, разблокировала вывоз зерна морскими судами. Но одновременно, с другой, ликвидировала затоваривание внутреннего рынка и повысила цены на зерно.

- Невозможность вывозить зерно в нужных объёмах в июне привела к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке, - заявила представительница Украинского клубы аграрного бизнеса. И они будут и дальше расти вверх по мере того, как зерно будет уплывать из Украины.

В итоге фермеры, конечно, получат свои деньги, а может, и сверх того, на что рассчитывали, а вот горожане и прочие "нефермеры" положат зубы на полку. Но разве кого-нибудь в Киеве интересуют такие мелочи?