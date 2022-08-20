После санкций против России может настать очередь и стран-членов НАТО?

К поведению Норвегии появились серьезные претензии Фото: REUTERS

В своем стремлении задавить Россию Евросоюз и США переходят уже все правила приличия и готовы обрушиться на своих же союзников. И здесь уже нет неприкасаемых, даже среди стран-членов НАТО.

Так, например, глобальное неудовольствие у стран ЕС и США вызывает сейчас Турция. Мало того, что Анкара закупила у Москвы второй полк системы ПВО С-400 (еще по поводу первого такого полка между США и Турцией разгорелась настоящая торгово-дипломатическая война, в которой Вашингтон ввел даже свои санкции, отказав туркам в закупке современной авиатехники, но Эрдоган не пошел на попятную), так ведь и товарооборот между Россией и Турцией в этом году растет такими темпами, словно не то, чтобы не существует никаких санкций, а, наоборот, между странами действует режим наибольшего благоприятствования.

Дело дошло до того, что страны Евросоюза даже запросили у Турции сведения об отношениях с Россией.

- Члены ЕС все больше беспокоятся по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее возможности помочь Москве заменить европейский импорт и экспорт. Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем, - отметила недавно влиятельная газета Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Спрашивается, а какое дело странам Евросоюза до Турции, которую они не желают видеть в своих рядах в составе ЕС, и которая членом этой большой и как бы на словах дружной "европейской семьи" не является. Если мой троюродный братик где-то в Саранске зарабатывает в 3 раза больше меня, это не дает мне никакого права требовать от него финансового отчета или любых конфиденциальных сведений другого рода.

Но еще дальше готов пойти Вашингтон. Как пишет влиятельное американское издание Politico, "Если Запад сможет доказать, что Турция уклоняется от санкций, то Вашингтон может зайти еще дальше и отключить Анкару от доллара в рамках вторичных санкций".

И это просто прекрасный выстрел США себе в ногу на фоне начавшегося процесса постепенного отказа от доллара в целом ряде стран. Правда, особо на это надеяться, конечно, не стоит. Все же в Вашингтоне сидят не откровенные самоубийцы. Но вот то, что и ЕС и США постараются воздействовать на Турцию какими-то санкциями, вряд ли подлежит сомнению, хотя Эрдоган с самого начала антироссийской истерии у заявил, что Турция по пути санкций против России не пойдет, закамуфлировав свое желание зарабатывать на отношениях с Москвой под необходимость сохранения какой-то переговорной площадки. Но последние телодвижения Вашингтона, уже в отношении самой Турции, достаточно ясно показывают, что никакие переговоры с Россией Западу не нужны.

Впрочем, не Турцией единой, как говорится. Неожиданные неприятности могут вскоре ожидать и Норвегию. При этом, Осло может прилететь от Евросоюза не за недостаточное русофобство, а за нежелание пойти навстречу ЕС в вопросе энергоносителей. В последнее время идея утвердить социальную справедливость а ля "военный коммунизм" в Европе становится все более популярной. От богатых в энергетическом плане стран начинают требовать поделиться с бедными членами "европейской семьи" не только излишками, но и необходимыми им самим ресурсами. От Норвегии на уходящей неделе даже потребовали продавать свой газ в Европу не просто ниже рыночной цены, а, если потребуется, и себе в убыток. В качестве компенсации за полученные сверхприбыли.

И осведомленные источники уже говорят о том, что если Норвегия не пойдет на такой шаг, то может огрести весьма неприятные последствия. Например, в сфере спорта и массового участия спортсменов-"астматиков" на крупнейших международных соревнованиях.

Мало того, что Норвегии могут запретить проведение Олимпийских игр, Чемпионатов и кубков мира и Европы, так еще и сборные команды по зимним видам спорта вполне реально грозит отстранение от крупнейших спортивных состязаний.

И никого не волнуют ни союзнические отношения, ни даже тот факт, что Турция и Норвегия являются членами блока НАТО, который заявлен "оплотом европейской и общемировой безопасности". При этом, США молчат как рыба об лед, когда внимание Вашингтона пытаются обратить на то обстоятельство, что в США газ потребителям обходится в 7 раз дешевле, чем в странах Евросоюза, да и другие тарифы по ту сторону Атлантики гораздо более щадящие для населения, не говоря о промышленности.

Европа дружно и радостно самоубивается по велению и желанию Вашингтона, который на фоне этого старается реализовать новые конкурентные преимущества для американских дельцов, а тех, кто отказывается шагать в общем строю самоубийц, готова проучить вплоть до санкций, но уже по отношению к ним.