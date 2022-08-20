Пусть не говорят: в новом телесезоне хотят закрыть ток-шоу и «Дом-2»

Андрей Малахов в новом сезоне обновится по полной программе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С сентября на ТВ начнется новый сезон. По традиции накануне часть телезрителей из числа блогеров привлекает внимание публики, организуя «охоту на телешоу». В этот раз запретить решили ток-шоу и многострадальный «Дом-2». Рассказываем – возможно ли это сделать, не нарушая закон.

«Дом-2» жил и жив. Надолго ли?

Реалити-шоу отметило недавно 18-летие. «Дом-2» выходит теперь на телеканале «Ю» ежедневно, начиная с 22 часов. Телевизионная повестка реалити-шоу – как в старые времена. Мы посмотрели пару выпусков – тематика прежняя, картинки похожи: участницы со следами инъекционных процедур на лице; а вот Ваня Барзиков поскандалил и подрался с Лешей Безус… Удивились, увидев в «Доме-2» Тиграна Салибекова – он здесь уже был 10 лет назад. И вот мужчина в 35 лет вновь пришел строить любовь за гонорар. Тигран недавно бросил жену с тремя сыновьями – с экс-супругой Юлией он создал пару на «Доме-2» еще на ТНТ. Ничего нового. Разве что, Ольги Бузовой больше нет.

На днях Ксения Бородина заявила, что на «Доме-2» теперь появляется нечасто: «Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты. Я очень люблю «Дом-2», но мне интересны теперь другие вещи». Говорят, что Бородина стала редко вести «Дом-2» из-за резко упавшей зарплаты – сколько платят, настолько и работает. Чаще роли ведущих играют Андрей Черкасов, Влад Кадони, Ольга Орлова и бывший парень Бузовой блогер Дава.

Ольга Бузова ушла с «Дома-2». Теперь на шоу новый ведущий - блогер Дава, которого когда-то бросила Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу после признания Бородиной стало известно, что «Дом-2» проверяют. В этот раз смотрят законность использования под съемки земельного участка. А сразу после этого в соцсетях стали обсуждать проект-долгожитель: многие удивились, что он до сих пор существует; появились призывы разогнать «бездельников, которые ничему хорошему молодежь не учат».

Ток-шоу под ударом критики

Актриса и общественный деятель Марии Шукшина не перестает бороться против ток-шоу. В своем канале в Telegram артистка на днях так ответила на доводы публики: «Знаю из комментариев, как многие советуют «просто не смотреть телевизор», отвечу таким сразу. Так ведь и я не смотрю, и не включаю даже ТВ. Но нельзя же так не уважать свой народ! И еще, пожалуй, добавлю: мелкие умы обсуждают людей, средние умы - события, а великие умы обсуждают идеи». Как известно, ток-шоу посещают члены семьи Шукшиной, где высказываются на скандальные темы.

Обсуждение ток-шоу вызывают жаркие споры в социальных сетях. Как правило блогеры затевают их ради пиара: однако спорит чаще одна и та же группа активистов. Ни раз открывали сбор подписей за запрет этих передач в эфире – создавали петиции. Самая растиражированная из них на сайте change.org была создана четыре года назад под названием и с требованием «Законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан». Эту петицию много пиарили, но она собрала за 4 года подписи всего 29 тысяч 386 человек. Это рекорд среди всех петиций на заданную тему: обычно против телешоу протестует тысяча или полторы активистов и сочувствующих им подписчиков из соцсетей. В петиции утверждается: в передачах «Прямой эфир», «Пусть говорят», «На самом деле», «Ты не поверишь» нарушаются права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну . Создателей телешоу обвиняют во множестве грехов.

Стоит заметить: есть выпуски ток-шоу, где гости привирают о звездах; но часто открывают неприглядную правду о наших знаменитостях. А Андрей Малахов и вовсе последнее время практиковал интервью с героями. В любом случае обиженные и оскорбленные всегда могут отстоять репутацию в суде.

Что касается ток-шоу, то «Прямой эфир» был закрыт в начале февраля – вместо него в новом сезоне будет отличный проект под названием «Малахов». Программы «Пусть говорят» и «На самом деле» летом выходили раз в неделю – теперь их вообще нет в эфире; прогнозируют появление в сентябре. Новая волна «протестов против ток-шоу» немногочисленной группы подписчиков телеграм-каналов призывает руководство каналов не возвращать эти две передачи в эфир, после того как с конца февраля их время в эфире в будни отдали под актуальные телеэфиры.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрист, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объясняет, как телезрители могут «отменить телепередачи» Фото: Личный архив героя публикации

Юрист Сергей Романов, автор проекта «Доступное право» объяснил KP.RU как можно с помощью закона влиять на содержание телепередач.

- Куда телезрителям можно жаловаться на содержание телепередач?

- Любой человек может пожаловаться на телевизионный контент, если считает его противозаконным. В жалобе необходимо четко сформулировать и обосновать в связи, с чем вы сделали данный вывод. Такие жалобы принимает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в том числе через общественную электронную приемную.

- Чаще всего телезрители недовольны ток-шоу, где часто разбирают личную жизнь звезд, делают ДНК-тесты, всплывают внебрачные дети и любовницы и так далее. Жаловаться на это все обычный телезрителей может или только звезда, которую затронули в шоу? В случае нарушения закона виновных оштрафуют?

- С точки зрения закона, шоу, разбирающее личную жизнь звезд, не нарушают никаких прав зрителей, если их содержание соответствует присвоенному возрастному рейтингу. Жалобу или иск в отношении клеветнических действий в отношении звезд у зрителей просто не примут, так как они не являются стороной данного конфликта. Кроме того, само по себе установление отцовства или выявление внебрачных детей не является правонарушением. Ответственность предусмотрена за клевету, а именно распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Подчеркиваю, слово «заведомо ложных»: то есть лицо, распространяющее такие сведения должно знать об их ложности, а не заблуждаться. В случае если факт клеветы будет действительно установлен, тогда виновное лицо могут привлечь к административной или уголовной ответственности в зависимости от наступления последствий.

- Новая Волна недовольства против «Дома-2». Какие отношения между мужчиной и женщиной можно показывать в эфире, а что запрещено? Если зритель нашел нарушение закона - куда жаловаться? В каком случае должна начаться проверка?

- В нашей стране действует Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Каждую телекомпанию обязали графически маркировать свою продукцию, обозначая, для какого возраста она предназначена. В законе существует несколько ступеней возрастных ограничений: все, что можно смотреть детям в эфире до 6 лет (0+), после 6 (6+), после 12 (12+) и после 16 (16+). А то, что телеканалы считают недопустимым для показа в эфире детям и подросткам, отмечается значком «18+». Перечень того, что можно демонстрировать в программе с тем или иным рейтингом указан в законе. В нем же содержится ограничение по времени показа в эфире контента с тем или иным рейтингом. Если зритель нашел нарушение возрастного рейтинга, то обращаться можно на горячую линию Роскомнадзора или в электронную приемную. Жалобы будут проходить несколько экспертных проверок и если нарушение будет доказано, то телеканал понесет ответственность - согласно Административному кодексу: от штрафа до аннулирования лицензии на вещание.

- Лучше жаловаться от условного «общества родителей». А не от имени одного телезрителя? Или это не имеет значения?

- Единоличные жалобы рассматриваются наравне с коллективными, поэтому нет необходимости собирать подписи инициативных родителей, чтобы обращение было рассмотрено.