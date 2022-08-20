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Звезды20 августа 2022 12:55

Пусть не говорят: в новом телесезоне хотят закрыть ток-шоу и «Дом-2»

Юрист Романов посоветовал россиянам сообщать Роскомнадзору о неприемлемом контенте на ТВ
Ирина ВИКТОРОВА
Андрей Малахов в новом сезоне обновится по полной программе

Андрей Малахов в новом сезоне обновится по полной программе

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С сентября на ТВ начнется новый сезон. По традиции накануне часть телезрителей из числа блогеров привлекает внимание публики, организуя «охоту на телешоу». В этот раз запретить решили ток-шоу и многострадальный «Дом-2». Рассказываем – возможно ли это сделать, не нарушая закон.

«Дом-2» жил и жив. Надолго ли?

Реалити-шоу отметило недавно 18-летие. «Дом-2» выходит теперь на телеканале «Ю» ежедневно, начиная с 22 часов. Телевизионная повестка реалити-шоу – как в старые времена. Мы посмотрели пару выпусков – тематика прежняя, картинки похожи: участницы со следами инъекционных процедур на лице; а вот Ваня Барзиков поскандалил и подрался с Лешей Безус… Удивились, увидев в «Доме-2» Тиграна Салибекова – он здесь уже был 10 лет назад. И вот мужчина в 35 лет вновь пришел строить любовь за гонорар. Тигран недавно бросил жену с тремя сыновьями – с экс-супругой Юлией он создал пару на «Доме-2» еще на ТНТ. Ничего нового. Разве что, Ольги Бузовой больше нет.

На днях Ксения Бородина заявила, что на «Доме-2» теперь появляется нечасто: «Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты. Я очень люблю «Дом-2», но мне интересны теперь другие вещи». Говорят, что Бородина стала редко вести «Дом-2» из-за резко упавшей зарплаты – сколько платят, настолько и работает. Чаще роли ведущих играют Андрей Черкасов, Влад Кадони, Ольга Орлова и бывший парень Бузовой блогер Дава.

Ольга Бузова ушла с «Дома-2». Теперь на шоу новый ведущий - блогер Дава, которого когда-то бросила Бузова

Ольга Бузова ушла с «Дома-2». Теперь на шоу новый ведущий - блогер Дава, которого когда-то бросила Бузова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу после признания Бородиной стало известно, что «Дом-2» проверяют. В этот раз смотрят законность использования под съемки земельного участка. А сразу после этого в соцсетях стали обсуждать проект-долгожитель: многие удивились, что он до сих пор существует; появились призывы разогнать «бездельников, которые ничему хорошему молодежь не учат».

Ток-шоу под ударом критики

Актриса и общественный деятель Марии Шукшина не перестает бороться против ток-шоу. В своем канале в Telegram артистка на днях так ответила на доводы публики: «Знаю из комментариев, как многие советуют «просто не смотреть телевизор», отвечу таким сразу. Так ведь и я не смотрю, и не включаю даже ТВ. Но нельзя же так не уважать свой народ! И еще, пожалуй, добавлю: мелкие умы обсуждают людей, средние умы - события, а великие умы обсуждают идеи». Как известно, ток-шоу посещают члены семьи Шукшиной, где высказываются на скандальные темы.

Обсуждение ток-шоу вызывают жаркие споры в социальных сетях. Как правило блогеры затевают их ради пиара: однако спорит чаще одна и та же группа активистов. Ни раз открывали сбор подписей за запрет этих передач в эфире – создавали петиции. Самая растиражированная из них на сайте change.org была создана четыре года назад под названием и с требованием «Законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан». Эту петицию много пиарили, но она собрала за 4 года подписи всего 29 тысяч 386 человек. Это рекорд среди всех петиций на заданную тему: обычно против телешоу протестует тысяча или полторы активистов и сочувствующих им подписчиков из соцсетей. В петиции утверждается: в передачах «Прямой эфир», «Пусть говорят», «На самом деле», «Ты не поверишь» нарушаются права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну . Создателей телешоу обвиняют во множестве грехов.

Стоит заметить: есть выпуски ток-шоу, где гости привирают о звездах; но часто открывают неприглядную правду о наших знаменитостях. А Андрей Малахов и вовсе последнее время практиковал интервью с героями. В любом случае обиженные и оскорбленные всегда могут отстоять репутацию в суде.

Что касается ток-шоу, то «Прямой эфир» был закрыт в начале февраля – вместо него в новом сезоне будет отличный проект под названием «Малахов». Программы «Пусть говорят» и «На самом деле» летом выходили раз в неделю – теперь их вообще нет в эфире; прогнозируют появление в сентябре. Новая волна «протестов против ток-шоу» немногочисленной группы подписчиков телеграм-каналов призывает руководство каналов не возвращать эти две передачи в эфир, после того как с конца февраля их время в эфире в будни отдали под актуальные телеэфиры.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрист, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объясняет, как телезрители могут «отменить телепередачи»

Юрист, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объясняет, как телезрители могут «отменить телепередачи»

Фото: Личный архив героя публикации

Юрист Сергей Романов, автор проекта «Доступное право» объяснил KP.RU как можно с помощью закона влиять на содержание телепередач.

- Куда телезрителям можно жаловаться на содержание телепередач?

- Любой человек может пожаловаться на телевизионный контент, если считает его противозаконным. В жалобе необходимо четко сформулировать и обосновать в связи, с чем вы сделали данный вывод. Такие жалобы принимает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в том числе через общественную электронную приемную.

- Чаще всего телезрители недовольны ток-шоу, где часто разбирают личную жизнь звезд, делают ДНК-тесты, всплывают внебрачные дети и любовницы и так далее. Жаловаться на это все обычный телезрителей может или только звезда, которую затронули в шоу? В случае нарушения закона виновных оштрафуют?

- С точки зрения закона, шоу, разбирающее личную жизнь звезд, не нарушают никаких прав зрителей, если их содержание соответствует присвоенному возрастному рейтингу. Жалобу или иск в отношении клеветнических действий в отношении звезд у зрителей просто не примут, так как они не являются стороной данного конфликта. Кроме того, само по себе установление отцовства или выявление внебрачных детей не является правонарушением. Ответственность предусмотрена за клевету, а именно распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Подчеркиваю, слово «заведомо ложных»: то есть лицо, распространяющее такие сведения должно знать об их ложности, а не заблуждаться. В случае если факт клеветы будет действительно установлен, тогда виновное лицо могут привлечь к административной или уголовной ответственности в зависимости от наступления последствий.

- Новая Волна недовольства против «Дома-2». Какие отношения между мужчиной и женщиной можно показывать в эфире, а что запрещено? Если зритель нашел нарушение закона - куда жаловаться? В каком случае должна начаться проверка?

- В нашей стране действует Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Каждую телекомпанию обязали графически маркировать свою продукцию, обозначая, для какого возраста она предназначена. В законе существует несколько ступеней возрастных ограничений: все, что можно смотреть детям в эфире до 6 лет (0+), после 6 (6+), после 12 (12+) и после 16 (16+). А то, что телеканалы считают недопустимым для показа в эфире детям и подросткам, отмечается значком «18+». Перечень того, что можно демонстрировать в программе с тем или иным рейтингом указан в законе. В нем же содержится ограничение по времени показа в эфире контента с тем или иным рейтингом. Если зритель нашел нарушение возрастного рейтинга, то обращаться можно на горячую линию Роскомнадзора или в электронную приемную. Жалобы будут проходить несколько экспертных проверок и если нарушение будет доказано, то телеканал понесет ответственность - согласно Административному кодексу: от штрафа до аннулирования лицензии на вещание.

- Лучше жаловаться от условного «общества родителей». А не от имени одного телезрителя? Или это не имеет значения?

- Единоличные жалобы рассматриваются наравне с коллективными, поэтому нет необходимости собирать подписи инициативных родителей, чтобы обращение было рассмотрено.

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