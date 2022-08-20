Спокойной ночи, Филя: актёр из легендарной детской передачи умер в Израиле, откуда ему запретили уезжать

Актёр Сергей Григорьев - голос Фили из «Спокойной ночи, малыши!» скончался в Израиле. Фото: Первый канал

Программа, под которую укладывались спать несколько поколений мальчишек и девчонок, осиротела: кукловод Сергей Григорьев, подаривший голос собачке Филе из «Спокойной ночи, малыши!», скончался в Израиле на 65-м году жизни. Официальная причина смерти - инфаркт, хотя в последние годы артиста больше всего беспокоила онкология. Именно из-за страшного недуга несколько лет назад Григорьев уехал из России и поселился на земле обетованной, где еще раньше обосновался его сын. В поселении Ткоа неподалеку от Иерусалима артист жил с 2014 года - и здесь же он будет похоронен.

- Он переехал, чтобы заняться лечением, - рассказала коллега Григорьева Наталья Голубенцевая - Степашка из той же знаменитой «Спокойки». - Врачи уверяли, что только в Израиле ему окажут полную поддержку, предупредили, что если он уедет, то может умереть. Поэтому большую часть времени Серёжа находился там, и лишь иногда у него получалось приехать в Россию, чтобы поучаствовать в съёмках. Несмотря на свои болячки, он никогда не сдавался и продолжал бороться. Профессионал он был высокой масти: талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник.

А по словам Галины Марченко, которая озвучивала ворону Каркушу, Сергей Григорьев был не просто актером: в своё время он написал сценарии для нескольких выпусков «Спокойной ночи, малыши!» и сам же их отснял.

- В жизни очень редко можно встреть таких людей, каким был Сергей Григорьев: это интеллигентный и удивительный человек, - с грустью отметила Марченко. - К работе он подходил с юмором и одновременно с ответственностью. Это был не просто актёр, но и талантливый режиссёр. Серёньку-лапочку все очень любили…

СПРАВКА «КП»

Сергей Григорьев родился в Москве 7 января 1958 года. Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «актер театра кукол», отучился на режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). С 1987 по 2014 годы озвучивал Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Его голосом говорил котенок Коксик из мультимедийного образовательного проекта «Шишкин Лес» на телеканале «Радость моя». В разные годы Григорьев работал в театре «Люди и куклы» и был основателем группы «Ку-Ку».