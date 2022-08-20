Украина стала катализатором деградации Европы

Дружески-союзнические отношения нынешней Украины с Евросоюзом длятся всего несколько лет, а на ЕС уже стали сказываться. Фото: REUTERS

Чем дольше тянется вся эта нынешняя канитель с Киевом, тем больше лично у меня крепнет убеждение, что Украина – это просто наказание Господне на земле, и все, кто с ней так или иначе связывается в плане родственных, союзнических или братских отношений, рано или поздно начинают об жалеть, если, конечно, вообще, остаются на этом белом свете.

Вот входила Украина в свое время в Речь Посполитую. И где та Речь Посполитая? Или возьмем Австро-Венгрию? Или Российскую империю? Все закончили свое существование. Кому-то потребовалось для этого больше времени, кому-то меньше. А СССР? Где, напомните мне, теперь Советский Союз, в который Украина входила в качестве родной и полноправной сестры?

Дружески-союзнические отношения нынешней Украины с Евросоюзом длятся всего несколько лет, а на ЕС уже стали сказываться. Лидеры стран, поддерживающих сейчас Незалежную, стремительно глупеют, выдают такие высказывания, что непонятно, то ли в афоризмы их записывать, то ли в антологию мировой тупости. Вот, например, президент Франции и его свежий перл.

- Я думаю о нашем народе, которому понадобятся сила воли и ум, чтобы встретить наступающие нелегкие времена, противостоять неопределенностям, невзгодам, и, объединившись, согласиться заплатить цену нашей свободы и наших ценностей. Сейчас мы снова столкнулись с призраками духа мести, вызывающими нарушения государственного суверенитета, невыносимое презрение народов. Империалисты возникли из прошлого, чтобы навязать себя Европе, нашим соседям, нашим друзьям, - заявил тут Эммануэль по фамилии Макрон.

И кого это здесь называет империалистами президент страны, которая до сих пор не избавилась от "заморских территорий" (фактически, переименованных на новый лад колоний), в которых по всему миру проживают миллионы аборигенов под управлением "белых господ" из города Парижа? Уж не та ли эта страна, которую сейчас гонят совсем не свежими тряпками из Мали и других стран африканского континента? Около двухсот колоний было у Франции. А из некоторых она уходила тяжело и кроваво каких-то 70 лет назад. Уже после Второй Мировой войны. А сейчас пытаются строить из себя такую же невинную девочку Марианну, как из Макрона мачо.

Ведь чушь сказал Макрон, абсолютную и пустую. Наиглупейшую. Впрочем, не он один. Там как-то все очень резко поглупели. Глава МИД Великобритании мало того, что несет чушь, так еще и путается в географии на уровне ученика пятого класса школы для умственно отсталых. Американцы давно стали притчей во языцех. Даже уравновешенные основательные немцы, связав себя путами союзнических отношений с Украиной, превратились в каких-то тупых бюргеров из английских карикатур времен Первой и Второй Мировых войн. Шольц с глубокомыслием и внимательностью гинеколога всматривается в глубины газовоперекачивающей турбины. Что ты там видишь дяденька? Ходячий анекдот все про врача того же профиля: "Простите, вы гинеколог? – Нет, но посмотреть могу". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, терпеливо сносящая все выходки какого-то украинского дауна, беззастенчиво оскорбляющего всех подряд, и готовая не мыться месяцами, лишь бы это было во вред Путину. Заявления, которые вызывают острое желание психиатров побыстрее познакомиться с будущими пациентами, звучат из Брюсселя, Копенгагена, Хельсинки, Праги, Варшавы, Мадрида, Рима и десятков других европейских столиц. И не только от политиков.

Европейские СМИ взяли пример с политиков и превратились в машину тупого оболванивания населения на манер украинских. "Германия столкнулась с риском деиндустриализации из-за российского газа", - пишет одно из ведущих немецких изданий. Ребята, а вы там ничего не попутали? Не из-за ваших же собственных политиков, устроивших такую свистопляску? Британские газеты вместе с немецкими соревнуются, кто больше даст советов населению, как обойтись без воды и тепла в условиях зимы. Французские призывают не включать кондиционеры в магазинах. Западные СМИ наперебой пишут на одной страницы газеты, что русские: а) разместили свои войска на территорию Запорожской АЭС и б) что русские обстреливают территорию Запорожскй АЭС. И эти взаимоисключающие суждения вполне комфортно укладываются в их головах на одной полочке. "Немецкая волна" тут изучила Женевскую конвенцию и выяснила, что обстрел Запорожской атомной электростанции ни в чем не противоречит Женевской конвенции. Это уже окончательный диагноз.

И так далее, и так далее. И даже в том, что русла рек пересыхают, у них уже виноваты Путин и Россия. Была "путинская инфляция", "путинские налоги" на их экономики, "путинский рост тарифов", теперь их дополнили "путинская жара" и "путинская засуха". Зимой наверняка придут "путинские морозы".

И знаете, что самое интересное? Они там глупели потихоньку, полегоньку. Как, кстати, многие руководители и у нас в СССР. Это неизменный и всемирный закон деградации бюрократии, когда каждый следующий начальник хоть немного, но глупее предыдущего. Потому что ни один начальник не хочет продвигать на свое бывшее место более умного подчиненного, чем он сам. Бывают, конечно, исключения, но только если попадаются подчиненные на несколько порядков умнее, которые умело притворяются недалекими. За счет них человечество и движется вперед. Но основная масса руководителей идет без колебаний влево-вправо по этим проложенным их предшественниками рельсам. Деградация имела место быть, но процесс был плавным. А вот как связались с Украиной, так словно обрушилась вся конструкция. И наверху оказалась откровенная пена, не знающая, не могущая и не хотящая, а лишь тупо выполняющая поставленные ей задачи. Как гласит народная мудрость, если в ведре дерьма размешать ложку меда, содержимое в мед не превратится. Но если в ведре меда размешать ложку дерьма, то все ведро превратится в дерьмо. Так и с Украиной.

Страны встают на путь разрушения, экономики летят вниз, население идет к пропасти. И только Украина сохраняет свой разрушительны потенциал в целости и сохранности. Совсем как катализаторы. Есть в химии такие вещества, которые многократно ускоряют химическую реакцию.

Украина стала катализатором процесса деградации Европы. А самое интересное, что Европа сама не хочет останавливаться на этом пути, ведущем к самоуничтожению.