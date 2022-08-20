Высоцкая огорошила правдой о Кончаловском и довела россиян до слез Фото: EAST NEWS

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. Свою личную жизнь актриса тщательно оберегает и никогда не говорит о сокровенном. Однако по случаю 85-летия мужа знаменитость прервала молчание, доведя россиян до слез.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются одной из ярких пар в кинотусовке. Разница в возрасте почти в 40 лет супругов не смущает. Они долгие годы счастливы вместе. Актриса стала для режиссера не только музой, но и верным другом.

Кончаловскому 20 августа исполнилось 85 лет. Одной из первых его поздравила супруга. "Я за тобой как за каменной стеной. Твой день - мой день. Ура!" - восторгается Юлия.

Высоцкая стала пятой женой Кончаловского. "Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет", - говорил о молодой жене мэтр.

Актриса действительно отдала режиссеру свои лучшие годы. Андрею Сергеевичу она родила сына Петю и дочь Машу. А в важный день посвятила и такие строки: "Сегодня день рождения у самого прекрасного человека, которого мне посчастливилось встретить. А еще это моя половина! Ура".

Поклонники эмоционально отреагировали на признание артистки. Юля крайне редко проявляет эмоции. Потому ее откровение произвело фурор. Многие пишут, что мечтают о такой же любви и восхищаются мудростью Высоцкой.

Напомним, что актеры состоят в официальном браке с 1998 года. В этом году они отметят 24-летнюю годовщину.