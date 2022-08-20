Дмитрий Маликов стал неузнаваем на фоне слухов о разводе

На свежем фото, которое певец разместил в соцсетях, Дмитрий Маликов предстал без привычной шевелюры. Фото: социальные сети

Теперь Дмитрия Маликова вряд ли позовут рекламировать шампунь: на свежем фото, которое певец разместил в соцсетях, он предстал без привычной шевелюры. «Подстригся», - решили поклонники.

- Это я или не я? - кокетливо подписал Маликов селфи в кепке и темных очках, где узнать его совершенно невозможно.

А ведь до этого артист много лет пребывал в одной поре: волосы до плеч, моложавое лицо, широкая улыбка. И в 30, и в 40, и в 50 лет последний романтик шоу-бизнеса демонстрировал постоянство образа. «Не узнали - богатым будете», «Конечно, это не вы! А где лукавый взгляд, где улыбка, где пышные волосы?», «Надеемся, причёска не пострадала?», - пишут поклонники.

Между тем, новый образ певца появился на фоне слухов о разводе. На днях Маликов сам подогрел разговоры о разладе в семье, опубликовав в Сети снимок с сыном с подписью «Смотрим в будущее!». А ведь фотографий с женой Еленой Изаксон в блоге 52-летнего артиста не было уже давно… СМИ тут же выстрелили заголовками: «Маликов с сыном съехал от жены после 22 лет брака». Мол, певец увлекся победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2010» Ириной Антоненко, а его образцовый брак тем временем трещит по швам.

Впрочем, по словам самого Дмитрия, слухи о расставании явно преувеличены. Хоть и не беспочвенны: Маликов действительно перебрался в новый дом из прежнего жилища, где провёл последние 30 лет.

- Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет, - успокоил поклонников артист. - Сейчас решила заняться огородом. Хотя участок совсем небольшой. Даже постройка теплицы в планах. Я не вмешиваюсь.

Про развод Маликов высказался категорично: такое ему может присниться разве что в страшном сне.

Напомним, Маликов и Изаксон вместе уже 30 лет. В 2000 году, когда у пары родилась дочь Стефания, они поженились. А в 2018 году у Маликовых появился сын Марк. В одном из интервью артист признавался, что они с супругой трижды были на грани развода, и каждый раз отношения «спасало чудо».