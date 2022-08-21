Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 августа 2022 года: Киев применил химическое оружие, от Шольца потребовали не жертвовать Германией ради Украины

Украина применила против российских бойцов химическое оружие. Фото: REUTERS

ЗА "СЛАВА УКРАИНЕ" В ОДЕССЕ МОЖНО И СХЛОПОТАТЬ

Примечательная жалоба от бойца ВСУ появилась в Сети. По его словам, в Одессе он схлопотал по лицу после того, как несколько раз прокричал бандеровский лозунг "Слава Украине!" Причем, что характерно, избили его же "побратимы", такие же военнослужащие ВСУ, как и он сам.

- Вот так, пацаны, когда вы кричите «Слава Украине», наши же военные с этой части ПВО в Одессе закрывают в подвале, бьют, душат, - пожаловался бандеровец в Сети.

Говорили же дураку, что молчание – золото, а он так и не понял.

УКРАИНА ПРИМЕНИЛА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области ВСУ против российских военных применили химические боевые отравляющие вещества, причем, произошло это достаточно давно.

- На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления, говорится в официальном сообщении Минобороны. В результате обследований в организмах военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа "В". По отзывам специалистов это вещество вызывает паралич разной степени тяжести.

У БАБКИ С БАНКОЙ ОГУРЦОВ ПОЯВИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТ

Легенды и мифы современного Киева скоро побьют по популярности и мифологичности аналогичные произведения Древней Греции. Помните знаменитую пенсионерку из Киева, которая сбила русский беспилотник, удачно метнув в него банку с солеными огурцами. Правда, некоторые говорят, что в банке были помидоры.

Так вот, у нее появился серьезный конкурент – пенсионер из Черниговской области, который метким выстрелом из охотничьего гладкоствольного ружья сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Причем, в отличие от безымянной киевской бабули, пожелавшей остаться анонимной героиней, Дедок-охотник имеет и имя, и отчество, и фамилию. Более того, с недавних пор за этот подвиг он даже был награжден главой украинской Госпогранслужбы государственной медалью "За содействие в охране государственной границы".

Су-34 из гладкоствольного охотничьего ружья?! И ведь кто-то в это верит. Да что там кто-то? На Украине практически все.

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ НАМ БУДУТ НАТО

Минобороны Польши, в отличие от Литвы, гораздо серьезнее отнеслось к перебазированию в Калининград трех носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31. Представитель этого ведомства Войцех Скуркевич заявил, что Варшава полагается в случае возможных осложнений на гарантии НАТО.

- Как государство восточного фланга НАТО мы полностью осознаем угрозу, наши действия в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия, - заявил Скуркевич и добавил, что в случае угрозы немедленно будет задействована 5-я статья Устава НАТО с формулой "один за всех и все за одного".

Он нам грозит ответом со стороны НАТО, а вот насчет ответа со стороны Польши не сказал ни слова. Между тем, в истории НАТО до сих пор не было отмечено ни одного случая, когда эта 5-я статья Устава была хотя бы раз задействована.

ОТ ШОЛЬЦА ПОТРЕБОВАЛИ НЕ ЖЕРТВОВАТЬ ГЕРМАНИЕЙ РАДИ УКРАИНЫ

Союз Ремесленников Германии потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно отказаться от санкций против России и не лезть не в свою войну.

- Мы беспокоимся о будущем наших детей и внуков, о дальнейшем существовании нашего бизнеса, о нашей стране. Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это не наша война! – говорится в обращении.

Три основных требования организации звучат вполне конкретно:

1. Немедленно отказаться от санкций против России

2. Немедленно предпринять дипломатические усилия по прекращению войны

3. Принимать все политические решения в интересах народа, как это прописано в присяге, которую давал Шольц, вступая в должность.

Немецкие ремесленники указывают, что Украина – насквозь коррумпированная страна, которая находится по этому критерию на 122-м месте в мире, а потому не является демократией ни в каком виде и спрашивают канцлера: "Неужели вы думаете, что ради этого стоит пожертвовать Германией?"

УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ПОЙДЕТ

Швейцарские горнолыжные курорты могут отключить подъемники для туристов грядущей зимой. Это произойдет в том случае, если правительство страны распорядится сократить потребление электроэнергии. Такое сокращение может сэкономить до 20% энергии, которую швейцарские фуникулеры и подъемники потребляют в таком количестве, что ее хватило бы на год 40 тысячам домов в Швейцарии.

И кто туда захочет поехать, если на собственных ногах потребуется не только спускаться с горы, но и ползти в нее, да еще и не один час? Там тогда не только электроэнергия сократится, но и сотрудники вместе с зарплатами.

НИ ЕДЫ, НИ ОТОПЛЕНИЯ

Такую мрачную перспективу нарисовал жителям столицы Великобритании мэр Лондона Садик Хан.

- Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности, - предупредил мэр, апеллируя к Кабинету Министров королевства.

Но наиболее вероятной преемнице Бориса Джонсона, нынешней главе МИД Великобритании Лиз Трасс явно не до таких мелких проблем. Она разрывается между разными решениями – встречаться или нет с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", который должен состояться в ноябре в Индонезии.

Так что, лондонцам стоит настраиваться на то, что они будут мерзнуть и голодать. Зато сохранят спортивные фигуры.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ УГЛЕВОЗЫ…

В правительстве Германии активно обсуждают решение о том, что приоритет на железных дорогах страны должен отдаваться товарным поездам, которые перевозят уголь, нефть и газ для тепловых электростанций.

Немецкая газета Die Welt сообщила, что сейчас приоритет отдается пассажирскому транспорту, а товарные поезда часто ходят ночью, когда почти нет пассажирских. Если же такое решение будет принято правительством, то все перевернется с точностью до наоборот, что повлечет за собой изменения расписания пассажирского железнодорожного сообщения.

КОМУ ТУТ БЕЖЕНЦЕВ? КАК НИКОМУ?

Кроме тех граждан Украины, которые успели убежать из страны в Европу, в стране есть еще и так называемые внутренне перемещенные лица, число которых сейчас варьируется в районе 6,5 миллиона человек. Как сообщил изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей, который просил не называть его фамилию, сейчас в родной стране этих бедняг, на Украине, этих беженцев стали выгонять из центров содержания беженцев без денег и одежды, отведя на выселение три дня.

- Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют – без денег, без одежды, без ничего – им приходится возвращаться в свои дома, – рассказал журналист.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила на законодательном уровне признать факт геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Что удивительно, включая украинцев.

- Судя по официальному сообщению на сайте правительства ФРГ, Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм и 2000 ракет к ним.

- ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. Киев, похоже, окончательно решил любыми способами добиться "второго Чернобыля".

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил России добровольно демонтировать Керченский (Крымский) мост. Психиатры, ау, где вы? Тут такой ценный пациент зазря пропадает.