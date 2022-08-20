Кингисепп отметил день города вместе с «ЕвроХимом»

Город Кингисепп в Ленинградской области 20 августа отпраздновал 638-ю годовщину со дня основания. Праздник стал тройным: в этот день жители отмечали также День химика и открытие стелы «Город воинской доблести». Мероприятие прошло при поддержке крупнейшего в России и одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, с которым связаны жизни многих кингисеппцев и ленинградцев, – компании «ЕвроХим».

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

– Четвертый год подряд мы с вами отмечаем день рождения Кингисеппа вместе. Достижения «ЕвроХима» – это наши совместные результаты! Поздравляю с замечательными праздниками и желаю в первую очередь здоровья, безопасной работы тем, кто трудится в цехах предприятий, счастья и здоровья вашим семьям! – обратился к жителям Кингисеппа председатель совета директоров АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Кингисеппцев также поприветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– У Кингисеппа есть хорошая традиция отмечать день рождения вместе с компанией «ЕвроХим», и это не случайность. Свое новое рождение Кингисепп получил в 1960-е, когда здесь решили строить большой комбинат по выпуску минеральных удобрений. Эта стройка дала возможность городу развиваться, – отметил Александр Дрозденко. – Тот Кингисепп, который мы знаем сегодня, появился, когда стартовала стройка первого завода предприятия – «Фосфорит». Сегодня Кингисеппский район знают не только как район химиков, но и как ворота в Европу – крупнейший портовый комплекс на Балтике продолжается развиваться, несмотря ни на что.

Предприятие «Фосфорит» на протяжении десятилетий выпускает фосфорные удобрения и кормовые фосфаты. В 2019 году компания запустила в городе новое производство – «ЕвроХим Северо-Запад». Мощность предприятия – миллион тонн продукции в год – позволила полностью покрыть внутренние потребности «Фосфорита» в аммиаке. А современные экологические технологии и использование более 75 процентов сточных вод соседнего завода «Фосфорит» снизили негативное воздействие на реку Лугу и Финский залив.

Спустя год компания одобрила строительство нового проекта – «ЕвроХим Северо-Запад-2». Предприятие планирует производить 1,1 миллиона тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год.

АТМОСФЕРА НОВАТОРСТВА И ВОЛШЕБСТВА

Среди жителей Кингисеппа много работников «ЕвроХима». На дне города они веселились наравне с остальными.

– Система логистики «ЕвроХима» налажена по всему миру. Наши удобрения используются даже в полях Бразилии! Китай и Индия тоже наши основные покупатели. До недавнего времени была и Европа, но, думаю, она скоро «вернется» – без наших удобрений им очень сложно! – отметил директор по безопасности ООО «Еврохим Проект» Андрей Волков. – У нас есть заводы на Урале, в Волгограде, в Мурманской области, в Саратове. В Кингисеппе «ЕвроХим» строит большой химический кластер, который позволит еще шире охватить рынок минеральных удобрений. У компании много социальных проектов, есть целое направление по поддержке талантливой молодежи по всей стране.

На торжественном шествии в честь дня города мы встретили юных футболистов, которых поддерживает компания. А в местном парке «Романовка» в праздничный день работал шатер, где молодые специалисты совместно с сотрудниками детского технопарка «Кванториум» организовывали зрелищные химические опыты.

– Мы создали здесь атмосферу волшебной лаборатории. Ребята при помощи простых продуктов – растительного масла, соды, уксусной кислоты – участвуют в опытах и знакомятся с возможностями, которые предоставляет детский технопарк – это и программирование, и робототехника, – поделилась руководитель детского технопарка «Кванториум» Елена Патракова. – Тесно сотрудничаем с «ЕвроХимом», совместно проводим мероприятия профориентационного характера, мастер-классы и фестивали, устраиваем экскурсии на предприятия.

В волшебную лабораторию зашел и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. После проведенных опытов глава региона сделал фотографии с юными ценителями химии.

КОНКРЕТНО

В День города благодарности от губернатора получили:

– исполнительный директор ООО «ЕвроХим Северо-Запад -2» Илья Белобородов

– аппаратчик химводоочистки энергетического цеха ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Татьяна Дмитроченкова

– аппаратчик обжига цеха кормовых обесфторенных фосфатов ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Ольга Докшина

– старший мастер смены цеха аммофос ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Дмитрий Моисеев

– заместитель начальника цеха экстракционной фосфорной кислоты ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Олег Поторянский

– аппаратчик окисления производства серной кислоты ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Сергей Скопинцев

– ведущий специалист Службы по строительству ООО «Еврохим Северо-Запад-2» Александр Гремяков

– ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами службы промышленной автоматизации и метрологии, управления по техническому обслуживанию и ремонтам технической дирекции АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Иван Рыбак

– Заслуженным работником предприятия стал начальник цеха экстракционной фосфорной кислоты, который трудится на благо завода «Фосфорит» уже 31 год, – Алексей Дмитроченков.