Герои спецоперации «Z»: младший сержант Соловьев заставил подразделение ВСУ захлебнуться кровью

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Герои сорвали атаки и контрнаступления украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В кабинете врут, а в поле бьют», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «И в нижнем звании бывают герои».

ОГНЕВУЮ ТОЧКУ РАССТРЕЛЯЛ В УПОР

Рядовой Артем ИВАНОВ

Рядовой Артем ИВАНОВ. Фото: Минобороны РФ

«Передвигаясь в составе экипажа боевой машины десанта рядовой Артем Иванов выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения по заданному маршруту. При осмотре отдельно стоящего заброшенного дома на окраине населенного пункта Артем вскрыл оборудованную огневую точку противника. Проявляя мужество и тактическую смекалку Артем, управляя боевой машиной, используя условия местности, максимально близко подобрался к противнику. Своими умелыми действиями рядовой Иванов дал возможность экипажу вести прицельный огонь из орудия машины и пулемета.

В результате стрельбы прямой наводкой была полностью уничтожена минометная установка противника, а рядовой Артем Иванов лично ликвидировал 3 националистов».

ПЛЕНИЛ НАЦИОНАЛИСТА И "РАЗВЯЗАЛ ЕМУ ЯЗЫК"

Рядовой Владислав БЕЛЯЕВ

Рядовой Владислав БЕЛЯЕВ Фото: Минобороны РФ

«Личный состав расчета, в который входил рядовой Владислав Беляев, выполнял боевую задачу по уничтожению объектов украинских националистов. В результате нанесения Владиславом Беляевым прицельного артиллерийского удара по опорному пункту боевиков было уничтожено 4 минометных расчета. Спустя несколько дней Владислав выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Ведя ожесточенные бои с радикалами, рядовой Беляев уничтожил 2 националистов и взял в плен 1 националиста.

Сдавшийся в плен националист в ходе допроса выдал ценные сведения о боевом и численном составе националистов, удерживающих населенный пункт, что позволило командованию, скорректировав наступление, оперативно освободить поселок от врага».

ЗАСТАВИЛ АТАКУ ВСУ ЗАХЛЕБНУТЬСЯ КРОВЬЮ

Младший сержант Сергей СОЛОВЬЕВ

Младший сержант Сергей СОЛОВЬЕВ. Фото: Минобороны РФ

«Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Сергей Соловьев, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения десантно-штурмовой роты.

В ходе боестолкновения младший сержант Соловьев, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 10 националистов и боевую машину пехоты противника, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены. Своими мужественными действиями младший сержант Соловьев заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», - сказал министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.

При этом он отметил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности, - прибалтийскими.

Он напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза.

«27 миллионов погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 миллионов составили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие».

«Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве США и НАТО», - заявил Шойгу.

По решению Президента России, напомнил министр, при министерстве обороны учрежден Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.